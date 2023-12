Agon Pro PD49 Porsche Design: il monitor da gaming si esalta con gli e-sport

Porsche e il gaming, un binomio saldo nel mondo delle competizioni virtuali, in questo caso parliamo di Porsche Design, che collabora ancora una volta con Agon by AOC, marchio leader a livello mondiale di monitor e accessori IT, per presentare la scermo curvo Agon Pro PD49. Si tratta di un monitor da gioco che combina design moderno, tecnologia e che offre ottime prestazioni in termini di resa grafica. Premiato con l'''iF Design Award 2023'' e il ''Red Dot Award: Product Design 2023'', è dotato di un pannello QD-OLED da 49'' e aspect ratio da 32:9, il PD49 offre prestazioni di alto livello per competizioni e-sport: refresh rate di 240 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms GtG.

Agon Pro PD49 Porsche Design: la vista posteriore dello schermo curvo da gamingMASSIMA BRILLANTEZZA VISIVA Con uno spessore di circa 5 mm, il PD49 ospita un pannello estremamente sottile. La sua curvatura di 1800R abbraccia l'intero campo visivo del giocatore. Inoltre, la risoluzione di 5120 × 1440 pixel ridefinisce l'esperienza visiva e con la luminosità di picco di 1000 nits e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, questo schermo offre una visione profondamente satura di 1,07 miliardi di colori anche grazie alla sua profondità di colore a 10 bit, che copre il 99% della gamma di colori DCI-P3. Grazie alla riproduzione HDR, il PD49 è perfetto per i giochi single-player e con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, adatta agli sport e un tempo di risposta di 0,03 ms Gray-to-Gray (GtG), il ghosting è pressoché inesistente. Grazie all'inclusione dell'Adaptive-Sync per il supporto della frequenza di aggiornamento variabile, ogni sequenza di gioco scorre con una continuità senza intoppi.

Agon Pro PD49 Porsche Design: alcuni dettagli dello schermo ispirati alla 911DESIGN E TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA Il design del PD49 rispecchia i più sofisticati dettagli di un'auto sportiva griffata Porsche. Il supporto in fusione di alluminio sabbiato, che ricorda il volante e le razze delle ruote di un'auto sportiva, conferisce al monitor un piacevole senso di grandezza. La parte posteriore del monitor è ispirata alla griglia del radiatore della Porsche 911. Gli elementi RGB Light FX, dinamici e personalizzabili, impreziosiscono sia il logo posteriore che quello anteriore.

Agon Pro PD49 Porsche Design: i piedini dello schermo da 49''CONNESSIONE SENZA LIMITI Oltre alla sua potenza visiva, il PD49 vanta una serie di opzioni di connettività. Il supporto HDMI 2.1 e DP 1.4 assicura Il dialogo con i dispositivi più recenti. L'hub USB incluso, completato da quattro porte USB 3.2 e da un ingresso RJ-45, garantisce una connettività continua. Una caratteristica di spicco è la porta USB-C con Power Delivery da 90 W, che consente di ricaricare i dispositivi anche quando si sta giocando. Lo switch KVM integrato consente agli utenti amanti del multitasking di collegare due computer contemporaneamente, dividendo così il doppio schermo. Caratteristiche come il Frame Counter, il mirino personalizzabile (Dial Point) e l'ottimizzazione del lag a basso input danno agli utenti un vantaggio sulla concorrenza e migliorano l'esperienza di gioco. Inoltre, gli altoparlanti stereo integrati, con una potenza di 2×8 W, garantiscono un audio molto coinvolgente. Il Porsche Design Agon Pro PD49 è disponibile nei punti vendita Porsche Design, presso i dealer autorizzati e anche online su porsche-design.com al prezzo di 2.199 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/12/2023