GTA VI: il primo video trailer sfugge online. Ma poi...

Inutile chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, ed ecco che Rockstar Games, publisher di Gran Theft Auto, ha deciso per la pubblicazione anticipata del video trailer di GTA VI, dopo che lo stesso era sfuggito in Rete. A 10 anni dal lancio del quinto capitolo, ecco l'atteso seguito, che riporta i fan nella città di Vice City, vagamente (ma neanche tanto) ispirata a Miami. Lo vedete qui sotto.

LE AUTO DI GTA 6 Paludi, fenicotteri, alligatori, ragazze in bikini: ci sono pochi dubbi che l'ambientazione sia quella della Florida. Come si vede dal trailer, la varietà di veicoli sembra destinata ad arricchirsi con idroscivolanti, moto da cross, quad e chi più ne ha più ne metta. In particolare, seppure GTA non abbia mai chiamato le auto con il loro vero nome, le sembianze dei modelli sembrano più fedeli alla realtà, anche se presentate sempre sotto pseudonimo. La Chrysler 300 diventa Schyster PMP 600, la Porsche 911 992 prende il nome di Pfister Comet/Comet S2 e la Corvette C8 viene battezzata Invetro Coueqtte. Rockstar non offre ulteriori dettagli in questo momento, ma l'uscita ufficiale del titolo è prevista per il 2025.