Team Fordzilla: la postazione da gaming dedicata a Ford GT

Ford e il consociato Team Fordzilla hanno collaborato con Next Level Racing per sviluppare un'esclusiva postazione per il gaming dedicata a tutti gli amanti degli eSport (qui il simulatore P1). Presentata in anteprima alla Gamescom di Colonia, il suo sedile si ispira a quello di Ford GT. ''È fantastico poter collaborare Next Level Racing, ciò mostra fino a che punto si è spinto il Team Fordzilla […] Speriamo che i giocatori che utilizzano questi nuovi prodotti sperimentino sensazioni ancor più immersive'', ha dichiarato Emmanuel Lubrani del Team Fordzilla.

Il sedile della postezione di gioco di Next Level Racing

OMAGGIO A FORD GT Il sedile ES1 Seat Ford GT Edition e il telaio GTElite Ford GT Edition sono venduti separatamente. Il supporto che sorregge leve, schermo e pedaliera è blu anodizzato, con tanto di marchio Ford inciso al laser. Il sedile include invece: cinture di sicurezza Team Fordzilla, tappetino antiscivolo Ford GT e logo Ford GT in rilievo sul poggiatesta. La postazione è progettata per garantire per il massimo comfort al giocatore. Il sedile ha una forma avvolgente ed è studiato per supportare fino a 250 kg di peso.

Il logo Ford GT sul telaio della postazione di Next Level Racing

IMPEGNO CONDIVISO ''La collaborazione con Ford per l'introduzione di un cockpit specifico dedicato alla mitica Ford GT mostra l'impegno combinato di entrambe le società per far crescere ulteriormente la comunità delle corse virtuali'', ha affermato Hess Gah, CEO di Next Level Racing. ''Il marchio Ford GT è un’icona del motorsport. Siamo davvero entusiasti di offrire ai fan di tutto il mondo una postazione di gioco all’altezza di questo nome''. Sedile e telaio sono compatibili con tutte le principali marche di volanti, pedaliere e leve del cambio pensate per il gaming (qui il concept di Fordzilla Extreme P1). ES1 Seat Ford GT Edition e GTElite Ford GT Edition saranno disponibili a partire dalla seconda metà di ottobre.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 26/08/2022