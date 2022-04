Ford GT Holman Moody Edition 2022: la supercar dedicata al trionfo del '66

In occasione del 58esimo anniversario del lancio del prototipo Ford GT40 al New York Auto Show del 1964, Ford ritorna nella Grande Mela mostrando per la prima volta al pubblico una nuova Ford GT Heritage Edition: si tratta della Holman Moody Edition 2022. L’auto rende omaggio al celebre modello da corsa (GT40 MK II) che monopolizzò il podio alla 24 Ore di Le Mans nel 1966. Una vettura entrata a buon diritto nella storia del motorsport e portata sul grande schermo con la pellicola: Le Mans '66 - La grande sfida (qui il libro dedicato alla sfida). ''Di tutte le livree della Ford GT Heritage Edition che abbiamo realizzato in passato, questa livrea Holman Moody è un tributo epico alla nostra impresa alla Le Mans del 1966'', ha affermato con un pizzico d’orgoglio Mike Severson, Responsabile del programma Ford GT.

Ford GT Holman Moody 2022: frontale

UNA LUNGA STORIA Negli anni ’60, il team Holman Moody ha giocato un ruolo fondamentale per l’affermazione della GT40. Dopo l’edizione del 1965 della Le Mans, la divisione sportiva Ford incaricò Holman Moody (e Shelby American) di rielaborare la GT40, portando così alla nascita della versione MK II (qui il primo prototipo del 1964). Durante i testi, il muletto percorse un’infinità di chilometri, tanto che la vettura con telaio n. P/1016 divenne un vero e proprio laboratorio su ruote, con il team impegnato nella riprogettazione dei freni, delle sospensioni e della trasmissione. L’obiettivo era uno solo: vincere la Le Mans del 1966 e battere le Ferrari.

Il numero di gara sulla fiancata di Ford GT Holman Moody 2022

LIVREA SPECIALE Quello spirito battagliero rivive oggi nella Ford GT Holman Moody Edition 2022. Questa supercar a tiratura limitata sarà in mostra al New York International Auto Show, fianco a fianco con la storica Holman Moody Ford GT40 MK II telaio n. P/1016. L'esclusiva livrea rosso-dorata si arricchisce dei caratteristici tondi bianchi Oxford White con il numero 5 stampato su portiere, cofano e alettone posteriore. Elementi in fibra di carbonio a vista, cerchi da 20 pollici, splitter anteriore, pinze freno Brembo laccate in nero con grafica argento completano poi un quadro davvero molto intrigante.

Ford GT Holman Moody 2022: l'abitacolo

ABITACOLO RACING Tanto carbonio sui pannelli porta e sulla plancia con i sedili sportivi rivestiti in Alcantara con cuciture dorate. Il cruscotto è in pelle e in Alcantara Ebony. Sul quadro strumenti si notano invece accenti dorati che richiamano la livrea dell’auto. Il volante si distingue per le cuciture nere e per i paddle del cambio rifiniti in colorazione Holman Moody Gold in tinta con gli esterni. Ford GT Holman Moody Heritage Edition 2022 sarà disponibile solo per fortunati clienti selezionati da Ford, con le prime consegne previste per questa primavera.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 13/04/2022