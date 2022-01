Noble, il ritorno. Per nuova M500, trapianto di cuore Ford GT

A volte ritornano, ma proprio per il fatto che appartengono a una nicchia di una nicchia, quella delle auto sportive artigianali made in UK, l'appassionato vero non se ne dimentica nemmeno dopo oltre un decennio di purgatorio. Prima volta in 12 anni, Noble se ne esce finalmente con un nuovo modello: che si chiama M500, e che reciterà la parte di ''fratello minore'' della temibile M600 con motore V8 da 650 CV.

TRAPIANTO DI CUORE Già rivelata come concept statica al Goodwood Festival of Speed ​​2018, ancora oggi in realtà Noble M500 staziona allo stadio di prototipo funzionante, ma ormai in piena fase di pre-produzione. È alimentata da una versione depotenziata del V6 biturbo da 3,5 litri utilizzato da Ford GT il quale - in attesa della scheda tecnica ufficiale - è probabile che sviluppi circa 550 CV. Fanno 100 CV in meno che non sulla Ford, ma con rivali ''senior'' come nuova Chevrolet Corvette e Aston Martin V8 Vantage, la partita è aperta.

NOBILTÀ GENETICA Potenza a parte, Noble promette che M500 restituirà un'esperienza tanto coinvolgente quanto quella che si sperimenta a bordo dell'M600. Questo grazie soprattutto a un preciso cambio manuale a 6 marce (unica opzione disponibile) e alle proprietà sportive di un telaio tubolare in acciaio dalle mille somiglianze con M600 stessa, sospensioni a doppio braccio oscillante e molle elicoidali con ammortizzatori passivi inclusi. Sulla sicurezza, Noble adotta un atteggiamento...rilassato: niente airbag, niente freni antibloccaggio.

ALL'INTERNO Anche la cabina è stata riconfezionata, così da liberare un po' di spazio in più rispetto a M600. L'auto delle immagini è equipaggiata di sedili avvolgenti in fibra di carbonio, ma potrebbero essere rese disponibili opzioni più accomodanti, per una versione meno estrema. Il resto dell'abitacolo resta minimalista, con un semplice quadro strumenti digitale davanti al guidatore e un ampio sistema di infotainment touchscreen appollaiato in cima al cruscotto. Alcuni accessori sono presi in prestito da marchi terzi: il pulsante della serratura della porta sul lato del conducente è ad esempio di origine Ford.

IL PREZZO Rispetto a M600, infine, nuova Noble M500 sarà più economica. Da circa 200.000 sterline (circa 240.000 euro al cambio attuale), la soglia dovrebbe scendere a circa 150.000 sterline (180.000 euro). Per abbassare l'asticella, si è anche abbandonata la costosa carrozzeria in fibra di carbonio dell'M600, optando invece per pannelli compositi rinforzati con vetro. Si attende ora il reveal definitivo dell'auto di serie: primavera 2022?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/01/2022