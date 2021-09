Nell'attesa che Caterham presenti la sua prima auto elettrica - non troppo spasmodica, diciamolo - obbediente al mantra ''semplificare e aggiungere leggerezza'', la factory inglese lancia la nuova Seven 170, la sua auto di serie più leggera di sempre. Il peso nell'allestimento più essenziale è di appena 440 kg, che si combina con 84 CV di potenza e 116 Nm di coppia garantiti dal motore Suzuki turbo di 660 cc. Risultato, un rapporto potenza/peso di 170 CV per tonnellata, per uno 0-100 km/h in 6,9 secondi.

ELOGIO DELLA LEGGEREZZA Per capire di cosa stiamo parlando, una Golf GTI vanta circa 180 CV/t, ma i chili risparmiati non... pesano solo in aaccelerazione, ma anche - e tanto - in frenata e in curva. Non a caso le Caterham sono da sempre tra le auto più efficaci e comunicative da usare in pista nei track day. Tanta efficacia passa per diverse ottimizzazioni, per esempio da una larghezza ridotta a vantaggio dell'aerodinamica: con 1.470 mm la Seven 170 è più stretta di 105 mm rispetto a qualsiasi cosa all'interno della gamma attuale e la più piccola in assoluto tra le Seven. Anche le gomme sono minuscole, da appena 14 pollici e 155 mm di sezione, a vantaggio di maneggevolezza, intuitività, consumi, emissioni e costi di gestione.

SI FA IN DUE ''La Seven 170 tiene alta la reputazione del marchio di offrire auto sportive accessibili, semplici e leggere'', dice Graham Macdonald, CEO di Catrham. ''Abbiamo preso ciò che era eccezionale della 160, le sue prestazioni e il prezzo competitivo, e abbiamo costruito su di essa aggiungendo ancora più scelta per i nostri clienti''. Due le versioni, proposte in kit da costruire (una pratica tipicamente inglese, ma che in Italia pone non pochi problemi di omologazione): ci sono infatti la Caterham Seven 170S con conotazione più stradale e la Seven 170R, spogliata di tutto il superfluo per l'uso in pista.

PREZZI E DOTAZIONI Partono da 22.990 sterline i prezzi, pari a poco più di 26.900 euro. La 170S è dotata di cambio a cinque marce, sospensioni ad assale rigido stradali, cerchi in lega Silver Juno da 14'', parabrezza completo e capote anti-pioggia, sedili in pelle nera, volante Momo e in una scelta di quattro colori di vernice. La 170R differisce per sospensioni sportive, cerchi in lega Black Juno da 14'', sedili da corsa in materiali compositi, cinture a quattro punti, differenziale a slittamento limitato, e cruscotto in fibra di carbonio e quattro opzioni di verniciatura.