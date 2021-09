Fine della corsa per la Morgan a 3 ruote attuale, che verrà sostituita da una nuova Morgan 3 Wheeler. Ecco le foto in anteprima

Il suo particolare schema a tre ruote la rende pressoché inconfondibile e anche se in Italia se ne sono viste pochissime, qualunque appassionato la riconoscerebbe a colpo d'occhio: parlo della Morgan 3 Wheeler, che nella versione attuale è al canto del cigno. Gli ordini si sono chiusi a inizio anno e la produzione terminerà nel 2021. Ma non temete: Morgan Motor Company ha confermato che sta lavorando a un nuovissimo veicolo a tre ruote per sostituirla.

L'attuale Morgan 3 Wheeler termina la produzione nel 2021, la nuova forse già nel 2022

RADICALMENTE NUOVA Le foto che trovate nella gallery mostrano un prototipo pesantemente camuffato impegnato nei test di durata (qui un articolo in cui spiego i vari passi evolutivi delle auto in gestazione) e Morgan promette che avrà un design completamente nuovo, un carattere avventuroso e significativi progressi ingegneristici. In particolare, il veicolo trarrà ispirazione dalle esperienze sul campo di numerosi proprietari del modello uscente, che con la piccola e leggera Morgan a 3 ruote hanno compiuto viaggi incredibilmente avventurosi, raggiungendo gli angoli più remoti del Globo: incarnando una filosofia tipicamente British che Morgan ha instillato anche nella sua Plus Four CX-T, l'originalissima roadster ottimizzata per l'off-road.

Nuova Morgan 3 Wheeler: inconfondibile lo schema a tre ruote

VEDI ANCHE

IL MOTORE? TRADIZIONALE ''Il modello in arrivo è frutto del programma portato avanti per intero sotto la direzione di Investindustrial'', sottolinea Steve Morris, Presidente e CEO di Morgan Motor Company. E il programma di test a cui viene sottoposto è il più ampio e approfondito mai messo in atto per lo sviluppo di una Morgan. La novità del progetto potrebbe essere sottolineata da un nome completamente diverso, visto che la denominazione 3 Wheeler non è ancora stata confermata. Certe cose, però, non cambieranno. Nello specifico, il propulsore rimane di tipo tradizionale: niente batterie e motori elettrici, ma un tre cilindri in linea aspirato di derivazione Ford.

Nuova Morgan 3 Wheeler avrà un 3 cilindri aspirato a benzina di derivazione Ford

UN'IDEA NATA ALL'INIZIO DEL NOVECENTO ''Siamo entusiasti di confermare i piani per una nuovissima Morgan a tre ruote. Il modello porta avanti una storia incredibile che risale al 1909'', dice Morris riferendosi a quando il fondatore, HFS Morgan, costruì un veicolo a tre ruote, appunto, per scorrazzare sulle Malvern Hills. ''La 3 Wheeler che sta uscendo di produzione è stata adorata da clienti e appassionati, e fornirà l'ispirazione per questa prossima generazione. Il team di ingegneri e designer di Morgan ha considerato tutto ciò che l'azienda ha imparato dal decennio di costruzione e vendita del precedente modello. Non vediamo l'ora di condividere di più su questo nuovo ed entusiasmante veicolo a tempo debito”.