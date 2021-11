British cars

Per Catheram, la storica azienda milanese è ora concessionaria e importatore ufficiale per l'Italia. La gamma, le novità in arrivo

Guardare avanti, ma sempre stringendo al petto tradizione e fascino dell'auto artigianale. Nell'era dell'elettrificazione, della digitalizzazione, della guida sempre più assistita da tecnologie di ultima generazione, c'è ancora spazio per il genere romantico. Una nicchia che ben rappresentano due marchi che più british non si può, due brand di nome Caterham e Morgan. Brand per veri intenditori, entrambi ora acquistabili in forma diretta anche in Italia. Dopo Morgan, dall'autunno 2021 Romeo Ferraris conquista i gradi di importatore ufficiale e concessionario Caterham. La stessa nazionalità, lo stesso amore per la storia delle quattro ruote. Nostalgia, ma anche attenzione e sensibilità verso i gusti moderni. Due icone del ''made in UK'' più autentico, ognuna con la sua filosofia tutta particolare.

Romeo Ferraris e Caterham, il binomio è esplosivo

AGGIUNGI LEGGEREZZA Mentre il mandato Morgan risale a novembre 2020, in seguito alla partnership con Borghi Automobili, l'attività di importazione e vendita della gamma Caterham completa il legame spirituale tra Romeo Ferraris, azienda con le corse nel dna, e il concetto di essenzialità e massima personalizzazione che da sempre distingue il ricco sottobosco dei piccoli Costruttori di auto sportive d'Oltremanica. Fiore all'occhiello dell'offerta della Casa inglese è la nuova Caterham 170, la più leggera di sempre tra le numerose interpretazioni della storica Caterham Seven succedutesi in oltre 60 anni di epopea. 450 kg di peso, motore tricilindrico Suzuki da 82 cv, un rapporto peso/potenza di 170 cv/tonnellata, performance di tutto rispetto (0-100 km/h in 6,9 secondi) ma soprattutto un feeling d'altri tempi grazie alla connessione diretta tra telaio e asfalto, tra auto e guidatore. Da Romeo Ferraris, Caterham Seven 170 (prezzi da 26.900 euro) ma anche la più prestazionale Seven 485, col suo 4 cilindri 2 litri aspirato da 240 cv.

Nuova Caterham Seven 170

IPSE DIXIT ''Caterham - spiega Olivier Jouanne, Territory Manager Western Europe - un brand che si rivolge a un pubblico di appassionati della guida vecchio stile. Soprattutto, un brand con le competizioni nel proprio patrimonio genetico. Siamo felici della collaborazione con Romeo Ferraris e fiduciosi che il mercato italiano abbia margini di crescita e possa avvicinarsi ai numeri di Gran Bretagna, Francia e Giappone, le nazioni in assoluto più affezionate al marchio. Un trofeo monomarca anche in Italia? Perché no, ci stiamo ragionando. Una Caterham elettrica? Non nel breve termine. Anche se il futuro - chiosa Jouanne -, lo sappiamo, corre in quella direzione...''.