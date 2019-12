ALFA UNICA Un'Alfa Romeo Giulia elettrica parteciperà alla stagione inaugurale dell'ETCR, il campionato riservato a vetture turismo elettriche che vedrà il battesimo nel 2020 con 4 appuntamenti in calendario (peraltro ancora in via di definizione). Fino allo scorso weekend erano state confermate solamente due aziende interessate: Cupra con la e-Racer e Hyundai con la Veloster N. Grazie alla casa di tuning Romeo Ferraris ci sarà però anche la Alfa Romeo Giulia in una versione che non esiste sul mercato.

TEAM PRIVATO L'Alfa Romeo Giulia e i campionati sportivi Turismo formano un connubio che smuove emozioni sin dagli anni sessanta, e che torna in una veste nuova e futuristica. Doppo le vittorie nel TCR, il campionato turismo tradizionale con la Giulietta, l'Alfa Romeo ci riprova, anche se non in veste ufficiale, nella categoria più giovane del panorama sportivo.

COMPONENTI STANDARD Il regolamento (in via di definizione anch'esso) presenta alcune componenti standard come il powertrain e la batteria (installata sul fondo dell'abitacolo), l'inverter e l'elettronica. Le libertà maggiori sono nello sviluppo del telaio con la possibilità anche di trasformare auto del TCR e adattarle al nuovo campionato. I due motogeneratori posti sull'asse posteriori possono erogare una potenza di 680 cavalli, mentre il peso è notevolmente maggiore rispetto a una macchina da TCR, ben 400kg.

ROMEO FERRARIS NEL FUTURO A commentare l'approdo in pista dell'Alfa è stata Michela Cerruti, direttore delle operazioni di Romeo Ferraris: "Dopo aver ottenuto grandi risultati nel TCR con un programma indipendente, abbiamo trovato il coraggio di tuffarci nell'ETCR, la scelta del futuro non solo per la mobilità ma anche per le corse. I nostri ingegneri sono già a lavoro, tutti con esperienze nelle corse elettriche. Faremo del nostro meglio per mantenere alta la nostra reputazione."