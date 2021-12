Team Fordzilla P1 powered by HP, ora è il simulatore definitivo

Come inserire il turbo ad un simulatore che le recensioni già giudicano straordinario? Ad esempio, puoi chiedere aiuto ad uno dei massimo esperti al mondo di computer. Ad esempio ad HP, che due o tre trucchi di sicuro te li svela.

PI GENESIS Lo scorso anno, Ford chiamava a raccolta la community dei videogiocatori e li invitata a progettare un'auto da corsa virtuale. All'appello risposero quasi 250.000 gamer: il risultato fu Team Fordzilla P1, una cyber-supercar che molto da vicino ricordava una versione futuristica di Ford GT. L'Ovale ha poi persino realizzato una P1 reale in scala 1:1. Prima di trasformarla nel simulatore di corse definitivo. Ora, Team Fordzilla P1 riceve interessanti aggiornamenti. Molto, interessanti.

CORSE IN 4K Le nuove funzionalità streaming di P1 sono state mostrate in anteprima i giorni scorsi all'evento Gamergy 21 di Madrid. Oltre a sfoggiare una nuova livrea nera ispirata al mondo degli eSport, il simulatore - alimentato da una workstation HP Z4 - ora incorpora tre telecamere 4K ad alta risoluzione che si concentrano sui pedali, sul volante e sul viso. Di fronte alla vettura, un maxischermo quasi cinematografico. Per una maggiore immersione, i giocatori possono anche indossare un visore per realtà virtuale HP Reverb G2.

SPECIAL EFFECTS Quando il simulatore non è in uso, l'illuminazione della parte anteriore e posteriore imita il respiro di una persona che dorme. Quando invece P1 accende i motori, le stesse luci di coda si sincronizzano con la frenata del driver per coinvolgere ancora di più gli spettatori esterni. A rafforzare una connessione viscerale uomo-macchina, ecco infine un sofisticato sistema audio integrato. Per rimanere aggiornato su tutte le attività del Team Fordzilla, visita il canale Twitch e il profilo Twitter.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/12/2021