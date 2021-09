W Series 2021

INIZIATIVA AL FEMMINILE L'unica pilota italiana sulla griglia della W Series – il primo campionato di monoposto interamente femminile – si fa promotrice di una bella iniziativa dedicata ad avvicinare le donne al motorsport. Vicky Piria – una figura sempre più popolare anche grazie alle partecipazioni televisive come commentatrice e conduttrice di programmi dedicati alle auto, con un seguito sui canali social di oltre 200 mila follower sommando le principali piattaforme – ha detto di ricevere sempre più messaggi da parte di ragazze interessate ai motori che le chiedono consigli su come perseguire i propri sogni nel mondo delle corse.

UNA GIORNATA AL SIMULATORE “Posso finalmente svelare un progetto a cui tengo molto” – ha detto Piria attraverso il proprio profilo Instagram. ''È un progetto dedicato a tutte le ragazze che seguono la mia pagina, perché ho notato che in questi ultimi anni la mia pagina è diventata un modo per condividere la passione per i motori'', ha spiegato. ''Tantissime ragazze mi scrivono 'Adoro i motori e riesco a vivere questa passione attraverso di te'. ''Così ho pensato di organizzare una giornata al simulatore, al centro dove mi alleno sempre prima delle gare, a Verona, e passare una giornata insieme e vivere una nuova esperienza''.

SELEZIONE SU INSTAGRAM Vicky selezionerà 6 ragazze attraverso una campagna su Instagram, in cui le candidate dovranno caricare una storia o un post che rappresenti la loro passione per il motorsport, taggando Vicky e con l'hashtag #LaMiaVittoria. ''Spesso mi scrivono 'amo i motori ma non so nemmeno da dove iniziare, non so con chi parlarne, i miei genitori mi prendono per pazza, le mie amiche non vogliono saperne'. Attraverso il mio profilo cerco sempre di far vedere che sono una pilota, ma prima di tutto sono una donna dalle mille passioni” – ha concluso Piria, incoraggiando le sue follower a perseguire i propri sogni. Le selezioni si chiuderanno lunedì 13 settembre a mezzanotte.