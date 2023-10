Retrogaming: con Top Racer Collection ritorna il bisnonno di Gran Turismo

Se siete degli appassionati di videogiochi arcade anni '90, beh, questa notizia vi farà parecchio piacere. La raccolta ''Top Racer Collection'' è pronta a fare il suo atteso ritorno nel mondo dei videogiochi. L'11 gennaio 2024 questa collezione sarà disponibile su una serie di piattaforme di gioco di ultima generazione, tra cui PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite la piattaforma Steam. La casa editrice e sviluppatrice QUByte Interactive ha annunciato di aver creato un pacchetto che riunisce tre iconici titoli della famosa serie di corse: ''Top Racer,'' ''Top Racer 2'' e ''Top Racer 3000''. Questa nuova edizione promette di mantenere fede all'identità arcade dei primi videogame di corse assicurando un gameplay coinvolgente e intuitivo. Qui sotto trovate il trailer di annuncio del titolo.

ANCHE MULTIPLAYER Inizialmente lanciato per il Super Nintendo Entertainment System (SNES), Top Racer si è affermato tra i videogiocatori grazie al suo coinvolgente gameplay, grafica vivida e notevoli colonne sonore. Col passare degli anni, la richiesta di un ritorno di questi titoli nostalgici è diventata una priorità per la casa di produzione, seguendo una tendenza che sta consolidandosi tanto nel cinema quanto nei videogiochi. Oltre alla stimolante modalità campagna per giocatore singolo, il bundle Top Racer Collection porta il retrogaming a un livello più alto offrendo contenuti online per soddisfare tutti i gusti di competizione. I giocatori potranno immergersi in gare multiplayer con amici e avversari provenienti da ogni angolo del mondo, competendo in modalità classifica. Per coloro che preferiscono mettere alla prova le proprie abilità, la modalità Time Attack permetterà invece la classica sfida contro il cronometro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 28/10/2023