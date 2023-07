Dai videogame alla realtà: McLaren Solus GT, chi è la regina di Goodwood

Per la McLaren che deriva dal prototipo per Gran Turismo, motore V10 e solo 25 esemplari. Il video della vittoria alla cronoscalata

Da supercar virtuale ad automobile (molto) reale, da protagonista di un celebre gioco per Playstation a eroina di uno degli eventi motoristici mondiali più famosi. Quella di McLaren Solus GT, autrice del miglior crono agli ''Shootout'' del Goodwood Festival of Speed 2023, ha proprio il sapore di una bella favola. Il tempone della super monoposto inglese è stato registrato domenica, dopo l'annullamento della gara del sabato per la prima volta in 30 anni causa meteo. Ma che roba è Solus GT? Andiamo in ordine. In video, ecco l'impresa a Goodwood.

NELLA STORIA Guidata dal tedesco Marvin Kirchhofer, sulla famosa Duke of Richmond driveway McLaren Solus GT ha registrato il tempo di 45,34 secondi. Sebbene la performance non sia sufficiente per classificare Solus GT tra le 10 vetture più veloci di sempre a Goodwood, conta in ogni caso come terza prestazione migliore di sempre per un veicolo di produzione, dietro la supercar elettrica Nio EP9 (44,32 secondi) e l'irraggiungibile record della fan car McMurtry Speirling (39,08 secondi). Sotto, un altro video (anche dall'abitacolo) dal quale apprezzare la ultrarigida configurazione delle sospensioni: si noti con quale esplosività la Solus GT cambi la direzione.

LA GENESI McLaren Solus GT è la trasposizione nella realtà reale di una concept digitale inizialmente disegnata nel 2017 ad uso e consumo del videogame Gran Turismo Sport. Nome, appunto, McLaren Ultimate Vision Gran Turismo. Nel tradurre un mosaico di pixel in vettura in carne ed ossa, McLaren ha creato un'auto che appartiene a una classe pressoché unica: una hypercar monoposto, con cabina di pilotaggio chiusa e omologata solo pista. Un po' tipo Pagani Huayra R e Aston Martin Valkyrie AMR Pro, per capirci.

VEDI ANCHE

McLaren Solus GT, dai videogiochi alle piste reali

SOTTOSOPRA Il motore è un 5,2 litri V10 di origine Judd di derivazione racing. Produce 829 cv e 479 Nm di coppia, canta fino a 10.000 giri e consente a Solus GT di raggiungere i 100 km/h da ferma in soli 2,5 secondi. Gli speciali elementi aerodinamici sviluppano 1.200 kg di carico. L'auto in tutto pesa 1.000 kg. Solus GT è una di quelle auto che, teoricamente, possono guidare a testa in giù.

McLaren Solus GT, carico aerodinamico da guida a testa in giù

IL PREZZO Il reveal ufficiale risale alla Monterey Car Week di agosto 2022, mentre a Goodwood si è mostrata per la prima volta al pubblico europeo. Verranno prodotte solo 25 McLaren Solus GT, le consegne avverranno più avanti nel 2023. E rigorsamente solo a clienti iperselezionati. Sì, anche in base al reddito, dal momento che il prezzo sembra si aggiri sui 4 milioni di euro. Se non altro, nella cifra è incluso un programma di coaching: non imparerai a sbancare Goodwood, ma almeno imparerai a non stamparti contro un muro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/07/2023