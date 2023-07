GR Yaris H2, se pure Mr Bean prende l'idrogeno molto sul serio. Video

Per una GR Yaris fuori dal comune (sì, nel senso che è una GR Yaris che ha qualcosa in più), ecco un testimonial fuori dal comune (e qui va inteso in senso metaforico: di Rowan Atkinson, ce n'è uno solo). In un mondo auto che sembra spingere in una direzione sola, quella dell'elettrificazione, Toyota ha il coraggio di imboccare (anche) una via laterale, quella della propulsione a idrogeno. Le pile combustibile, ma anche l'idrogeno per i motori a scoppio. E per mostrare su un palcoscenico mondiale che l'idrogeno è formidabile, a guidare GR Yaris H2 Concept al Goodwood Festival of Speed, Toyota invita Mr Bean. Che c'è da ridere? Esatto, sotto il casco si nasconde la sagoma buffa del Signor Bean, che nella vita vera è un grande intenditore di auto. Ascolta l'intervista.

NON È UNA SERIE TV Sul circuito di 1,16 miglia del West Sussex, Ii celebre attore e collezionista di auto britannico ha guidato quella GR Yaris spinta dallo stesso motore turbo a tre cilindri G16E-GTS da 1,6 litri che alloggia sotto il cofano del modello di serie, ma dal sistema di alimentazione e iniezione del carburante modificato per consentire l'impiego dell'idrogeno. Stando alle dichiarazioni di Atkinson, gentleman driver di vecchia data, amante di supercar rigorosamente a benzina (dal suo garage è passata una certa McLaren F1, ma anche una Delta Integrale), ma anche sostenitore dei carburanti alternativi, il risultato è degno delle aspettative. Tremendously fan, un'espressione che crediamo non necessiti di traduzione.

Toyota GR Yaris H2: motore turbo 3 cilindri alimentato a idrogeno

TUTTE LE VIE DEL GREEN L'obiettivo dichiarato di Toyota è quello di introdurre i carburanti cosiddetti alternativi non solo nella sua gamma prodotto, ma anche negli sport motoristici. Insieme a GR Yaris, anche GR Corolla ha assaggiato il gusto atipico del propulsore termico ad idrogeno: un prototipo ha da poco completato la sua seconda stagione nella Super Taikyu Series (S-Tai), il campionato giapponese riservato ad auto ad emissioni zero. Entro il 2026, Toyota prevede di lanciare la sua tecnologia fuel cell di nuova generazione. Promette di ridurre del 50% i costi delle pile a combustibile, di incrementare del 20% l'autonomia, infine di raggiungere il traguardo di una minore manutenzione rispetto ai motori diesel. Contemporaneamente, sempre nel 2026, sul mercato Toyota lancerà la batteria da 1.000 km di autonomia. Chiamasi approccio multi-energia.

Toyota crede nell'idrogeno. E lo fa sapere a tutti

POCKET ROCKET Tornando ad Atkinson, che guarda caso è proprietario anche di una GR Yaris.''Un piccolo razzo tascabile davvero straordinario, è una cosa deliziosa'', afferma con orgoglio, facendo schiattare d'invidia quella vecchia Mini giallo Citron che in tanti episodi ha accompagnato Bean da una gag all'altra.

Mr Bean sedotto da GR Yaris. Quella a idrogeno, quella a benzina

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/07/2023