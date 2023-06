Toyota GR86: per la terza generazione arriva il motore turbo?

Toyota GR86, ovvero una delle ultime fun car alla vecchia maniera, cioè una bella carrozzeria coupé, un motore aspirato con la potenza giusta (2,4 litri e 234 CV), un cambio manuale tra le mani e l’equilibrio telaistico che permette di divertirsi – e tanto – senza troppi filtri elettronici. Una macchina più analogica che digitale, ma che potrebbe vedere presto una evoluzione piuttosto interessante. Infatti, arriva dal Giappone più di una voce che suggerisce come Toyota stia già lavorando a una sostituta della sua sportiva. La citazione da parte del magazine Drive è stata presa direttamente da un’altra pubblicazione online, la giapponese Mag-X, che riporta le informazioni più interessanti. Per esempio, sembra che il nuovo modello sarà sviluppato esclusivamente da Toyota e non darà origine a un gemello a marchio Subaru.

Nuova Toyota GR86: il design ben riuscito del modello attualeTOYOTA E SUBARU ANCORA INSIEME? FORSE SI... Tuttavia, Subaru potrebbe ancora aiutare Toyota costruendo la nuova GR86 nella sua fabbrica. Mag-X afferma inoltre che la futura GR86 potrebbe arrivare nel 2028, equipaggiata – qui la novità più importante – con un motore turbocompresso a tre cilindri ibrido. Questa indiscrezione dà credito all’ipotesi fatta da un altro canale, Best Car Web, secondo cui la coupé prenderà in prestito il motore che adesso è sotto il cofano di GR Yaris e GR Corolla. Tuttavia, queste informazioni davano per certo che la nuova GR86 sarebbe arrivata nel 2025, quindi almeno tre anni prima di quanto letto su Mag-X. Le ultime indiscrezioni affermano che la sportiva giapponese di terza generazione utilizzerà una versione più piccola da 1,4 litri di questo motore con assistenza elettrica a migliorare ulteriormente le performance. Mag-X afferma che il motore elettrico potrebbe essere montato tra la trasmissione e il motore endotermico.

Nuova Toyota GR86: il motore 2,4 litri da 234 CV della sportiva odierna

VEDI ANCHE

TELAIO NUOVO PER SUPPORTARE IL MOTORE Un’altra notizia è che Toyota sembra stia sviluppando un nuovo telaio poiché l'attuale architettura non può supportare il motore a tre cilindri senza modifiche significative alla struttura. D'altra parte, Best Car ritiene che la nuova GR86 sarà basata su una versione più corta della berlina Lexus IS. Insomma, tante informazioni, se vogliamo, un po’ contraddittorie, ma che confermano che qualcosa bolle in pentola. Come accennato, Subaru dovrebbe continuare a costruire la GR86 per consentire alle sue fabbriche di lavorare a pieno regime. Tuttavia, ciò potrebbe comportare qualche complicazione logistica, poiché la fabbrica Subaru nella prefettura di Gunma si trova a circa 400 km di distanza dallo stabilimento dove viene montato il tre cilindri turbo di GR Yaris e GR Corolla. In tal caso, i costi aggiuntivi per il trasporto dei motori da una struttura all'altra saranno trasferiti al cliente, afferma la pubblicazione.

Nuova Toyota GR86: potrebbe montare il tre cilindri turbo della GR YarisI COLLAUDI SAREBBERO GIÀ INIZIATI Vale la pena ricordare che Toyota sta già sperimentando la GR 86 a tre cilindri, facendola funzionare con carburante sintetico. Al momento dell'annuncio, l'ingegnere capo di Gazoo Racing, Naoyuki Sakamoto, ha dichiarato: “Stiamo pensando per il futuro alla possibilità di utilizzarlo, ma al momento non ci sono piani concreti”. Detto questo, il consiglio per gli appassionati della famiglia GR è quello di prendere tutte queste affermazioni con un po’ di cautela, poiché Toyota non si è ancora sbilanciata in maniera ufficiale sul futuro della sua divertente coupé “analogica”, visto che manca ancora tanto tempo prima del suo lancio sul mercato.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/06/2023