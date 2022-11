Toyota GR86 al Nurburgring come una Porsche 911 RS (degli anni 90)

La pubblicazione tedesca Sport Auto ha avuto la possibilità di testare la Toyota GR86 al Nurburgring Nordschleife (qui la mia prova in pista al Monteblanco). Il collaudatore Christian Gebhardt ha ottenuto il tempo di 8'27''27 con le gomme Michelin Pilot Sport 4 di serie e migliora di quasi 3 secondi il tempo ottenuto dalla Porsche 911 Carrera RS... degli anni 90.

NUMERI A CONFRONTO Anche se la Porsche battuta non è delle più recenti, il tempo della GR86 non è affatto da disprezzare. Il suo quattro cilindri sviluppa 234 CV contro i 260 CV della Porsche e tanto le è bastato per surclassare anche la Boxster S serie 987 con il 6 cilindri da 3,2 litri e 295 CV, prodotta dal 2007 al 2012, che secondo gli archivi del sito Fastestlaps.com ha girato in 8'35''70. Mica pizza e fichi! I tempi, è bene dirlo, sono raccolti senza i crismi dell'ufficialità, ma danno comunque un'idea dei potenziali in gioco e da questo punto di vista la Toyota GR86, che già sapevamo essere una grande auto da divertimento, ha dimostrato di essere efficiente anche sul fronte delle prestazioni pure.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/11/2022