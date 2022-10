Toyota GR86: per lei il futuro è ibrido. Anticipazioni

Come vi avevo raccontato in occasione della mia prova in pista, la Toyota GR 86 uscirà di produzione a metà 2024 perché non più adeguata alle normative. E allora che cosa succedera? Nuovi rumor dal Giappone portano buone notizie. Sembra infatti che l'apprezzata coupé giapponese non verrà dimenticata, ma rimpiazzata da una sportiva di nuova generazione. Molto diversa dall'attuale, va detto.

Toyota GR Yaris: il tre cilindri turbo della piccola hot-hatch

Cuore della Toyota GR 86 2025, si dice, sarà un nuovo motore ibrido realizzato a partire dal 3 cilindri turbo da 1,6 litri della Toyota GR Yaris: che nella versione giapponese già eroga 272 CV e quasi 370 Nm, e per l'occasione diventerà hybrid. L'elettrificazione avverrebbe grazie a un sistema derivato da quello della Toyota Crown turbo da 2,4 litri, che in Italia non viene importata. L'aggiunta del motore elettrico darebbe un propulsore in grado di erogare circa 330 CV, dicono le fonti. La trasmissione? Certo non quella e-CVT che troviamo sotto all'ibrido in forza alla Prius, ma qualcosa che faccia sentire - doverosamente - connesso il pilota con l'auto. E sembra che l'opzione del cambio manuale sia destinata a rimanere. Invece non si parla di una versione completamente elettrica: la prossima sarà l'ultima generazione di Toyota GR86, si dice, e non avrà nulla a che fare con le sportive a batterie che seguiranno.

Toyota GR86, la leva del cambio manuale

La piattaforma per i test, che sarebbe già stata preparata per un inizio imminente dei collaudi, adotterebbe trasmissione Aisin e differenziale dell'attuale generazione. Che tuttavia non sarebbero in grado di reggere più di 300 CV e che dunque andranno sostituiti: forse con componentistica di produttori esteri. A ospitare la nuova meccanica sarebbe una piattaforma inedita, ottenuta accorciando e sviluppando quella dell'attuale Lexus IS. Ciò porrebbe fine all'impiego dell'attuale base Subaru, che ha accomunato alla Subaru BRZ sia la Toyota GR86 sia la precedente GT86. Nulla si sa in merito al futuro della BRZ, ma anche con una differente attribuzione delle responsabilità tra i due Costruttori, non è escluso che il gemellaggio prosegua. Grandi cambiamenti tecnici avrebbero pesanti ripercussioni sul concetto base della GR86, che nasce per essere leggera e poco costosa. In particolare, fonti locali suggeriscono che la massa del veicolo potrebbe aumentare di circa un quintale, posizionandosi attorno ai 1.350 kg. E anche il prezzo potrebbe subire un aumento sostanziale.

Nuova Lexus IS 2021, vista laterale

Le vendite della Toyota GR86 di nuova generazione dovrebbero iniziare nel 2025 e rispetto al prezzo suggerito attuale, che va dai 2,8 ai 3,5 milioni di yen, i rumor immaginano un posizionamento tra i 4 e i 4,5 milioni di yen secondo l'allestimento. Al cambio attuale sono cifre comunque lontanissime dal listino per l'Italia, ma se ai nostri prezzi venisse applicato un analogo rialzo in percentuale, la futura GR86 potrebbe attaccare poco al di sotto di 50 mila euro. Solo ipotesi, comunque: siamo troppo lontani dal vedere il prodotto finito. L'attuale GR 86 ha ancora una vita abbastanza lunga davanti a sé ed è certamente un bene: nonostante un problema emerso lo scorso agosto sugli esemplari importati negli USA, che a causa di un eccessivo quantitativo di sigillante al silicone applicato nel motore in fase di assemblaggio hanno avuto seri problemi (e su cui anche Toyota Italia indaga).

Fonte: BestCarWeb

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/10/2022