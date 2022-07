Toyota GR86 e Subaru BRZ? Sono gemelle, sì, ma diverse. Il video

In passato Toyota GT 86 e Subaru BRZ - entrambe importate in Italia - sono state gemelle identiche, per poi differenziarsi leggermente nell'assetto: differenza che è rimasta fino al termine della produzione. L'arrivo della nuova Toyota GR86 (qui la mia prova) ha dato origine a una nuova Subaru BRZ 2022, che ne riprende le caratteristiche principali e si distacca dalla BRZ precedente. Purtroppo, al momento, la nuova coupé Subaru non sembra destinata a essere importata in Italia (peccato, visto che le GR86 vanno a ruba), ma rimane la curiosità di sapere se le due sportive - che negli USA sono prodotte nel medesimo stabilimento - siano o no gemelle identiche. Nel video qui sotto l'ingegnere e giornalista Dan Edmunds, della testata americana Car and Driver, ne illustra le differenze tecniche.

MENO SIMILI DELLE ASPETTATIVE Entrambe dotate di motore quattro cilindri Boxer aspirato da 2,4 litri, con 234 CV, 250 Nm e trazione posteriore, Subaru BRZ 2022 e Toyota GR86 differiscono però nelle sospensioni. E non si tratta solo della taratura idraulica degli ammortizzatori e della rigidezza delle molle - che comunque sono differenti tra le due auto - ma di difformità nella componentistica e nel montaggio della stessa. La Subaru ha i portamozzi anteriori in alluminio invece che in acciaio, che permettono di risparmiare circa 6 kg per parte, e una barra antirollio cava anziché piena (altro peso risparmiato), e più rigida del 2,3%. Al posteriore, la differenza è ancora più macata, con l'adozione di due sottotelai molto diversi. Sulla Subaru prevede un ancoraggio rigido alla scocca per la barra antirollio, mentre sulla Toyota questa è solidale al sottotelaio e grazie a ciò isolata dal telaio tramite tamponi anti-vibrazioni.

VEDI ANCHE

La Toyota GR86 con le sospensioni messe a nudo

IL VERDETTO DELL'INGEGNERE Queste differenze si traducono in un comportamento diverso nella guida, con la Subaru più composta e la Toyota più incline al sovrasterzo nella guida al limite, ma con la BRZ anche significativamente più confortevole della GR86 nella marcia in città. A bassa velocità, la coupé delle Pleiadi è più morbida al posteriore, mentre la rivale ha risposte più secche sulle asperità. Nell'insieme, Edmunds giudica la Subaru leggermente superiore. A questo punto saremmo proprio curiosi di metterle a confronto in pista una contro l'altra. Anche se poi non dovessimo rilevare nulla di davvero sostanziale, potete giurarci che avremmo passato la giornata a fare traversi. Voi no?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/07/2022