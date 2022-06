GR86 vs Supra: quale coupé Toyota si aggiudica la sfida? (video)

UN MARCHIO PER DUE SPORTIVE Toyota ha appena dato fuoco alle polveri della passione di amanti delle sportive “analogiche” con due belle coupé vecchia maniera come la GR86 e la Supra con cambio manuale. Il nostro Emanuele le ha appena provate entrambe, chiedetegli se gli sono piaciute… In effetti, in questo vortice di super bombardoni digitali con mille sistemi elettronici per gestire potenza, trazione ed… emozioni, si sentiva la mancanza di qualcosa di più accessibile sia per le tasche sia per riaccendere emozioni a “portata di mano”. E con questo intendiamo la mano destra, quella che stringe per bene la leva del cambio. Perché sia una sia l’altra coupé montano un bel manuale a sei marce vecchio stampo, dove quello da sincronizzare è l’orecchio con il numero di giri e la forza del braccio per inserire o scalare un rapporto nel momento più giusto.

Toyota GR86 vs Supra: la coupé da 234 CV è più abbordabile per facilità di guidaQUALE DELLE DUE? DIFFICILE SCEGLIERE Ma fra le due nuove Toyota, quale è la più divertente da usare? Quale delle due trasmette le emozioni più cristalline? Non necessariamente la più potente ma, per esempio, quella che regala il migliore equilibrio complessivo. Una domanda che ci siamo fatti noi, ma anche i colleghi inglesi di Top Gear, che per primi hanno potuto mettere le mani sulle due auto per metterle faccia a faccia in un bel confronto in pista e su strada. Così, ne è venuto fuori un video che vogliamo condividere con tutti voi. Guardiamolo insieme e valutiamo se la casa giapponese ha visto giusto nel farci attendere qualche anno prima di regalare una sportiva “alla mano” come l’erede della GT86 o una piccante tremila V6 a trazione posteriore, ma con il cambio meccanico, come la nuova Supra.

SI ALZA IL LIVELLO DEL PIACERE DI GUIDA Innanzitutto, Toyota non ha semplicemente preso in prestito un manuale dalla BMW (la giapponese è parente stretta dalla Z4) per sviluppare questa nuova variante della sua coupé. Al contrario, ha preso tutto il gruppo trasmissione già esistente e l'ha modificato in maniera molto profonda, rendendolo più leggero e montando una frizione con dischi maggiorati e molle rinforzate. Toyota ha anche accorciato il rapporto di trasmissione finale e sviluppato un pacchetto software esclusivo, che ottimizza l’erogazione della coppia nel momento dell'innesto della frizione. I colleghi inglesi aggiungono che Toyota ha anche sperimentato pomelli del cambio di peso differente, optando infine per uno da 200 grammi.

Toyota GR86 vs Supra: motore 3.0 V6 da 340 CV e cambio manuale per la SupraLA SUPRA È ADRENALINA, LA GR86 COINVOLGE A 360° Le immagini ci fanno ben capire come la Supra sia stata l’auto capace di conquistare con la sua guida più esplosiva e divertente, ma con qualche riserva. Poiché anche la GR86 si è fatta valere e non è uscita malconcia dal confronto, anzi. Sicuramente è un’auto molto più economica, anche se meno potente. Ovviamente, non è veloce come la cugina più grande, ma offre un pacchetto molto coinvolgente ed è super divertente da guidare, come il nostro Emanuele ha già avuto modo di raccontarvi nel test drive in Spagna di qualche settimana fa. Inoltre, è anche molto più facile della Supra, poiché ha reazioni più moderate vista la minore potenza in gioco e offre un'esperienza di guida più naturale, più acerba, quasi primitiva. Niente di meglio per approcciare la nobile arte del drift e della guida in pista o, più semplicemente, su una splendida strada ricca di curve e tornanti. In conclusione, siamo convinti che se desiderate un'auto sportiva a trazione posteriore per godervi ogni istante le emozioni della guida, dovreste scegliere la GR 86, che ha anche il vantaggio di costare molto meno. Se, al contrario, vi sentite pronti per alzare il livello di adrenalina, allora la Supra può essere la scelta giusta. Quale delle due? Se vi va, fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/06/2022