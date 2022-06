Toyota Corolla Cross, aperte le prenotazioni. Il SUV ibrido si riserva online

NUOVO ARRIVO NELLA GAMMA SPORT UTILITY La famiglia Cross di Toyota si allarga e dopo la Yaris, che sta ottenendo un gran successo, la Casa giapponese raddoppia. Infatti, dopo l’anteprima europea del 2 dicembre 2021, dal 1° giugno sono aperte le prenotazioni online per nuova Corolla Cross, il SUV compatto che completa la famiglia Corolla, già composta dalle varianti berlina Hatchback e wagon Touring Sports. L’inedito modello a ruote alte si colloca fra la CH-R e la RAV4, nel cuore del segmento dei C-SUV, e lo fa con contenuti di prim’ordine. Per esempio, è il primo della casa giapponese equipaggiato con il sistema ibrido di quinta generazione, molto più efficiente e con una potenza di sistema superiore dell’8% rispetto a quello attuale. La Corolla Cross arriverà in due allestimenti, Trend e Lounge. Ma conosciamola meglio e vediamo come si può ordinare.

Toyota Corolla Cross 2022: il SUV ibrido si può prenotare online

La Toyota Corolla Cross è un SUV (o crossover, se preferite) di medie dimensioni con una lunghezza di 4,46 metri, larghezza di 1,83 metri, altezza di 1,62 metri e passo di 2,64 metri. Il motore full hybrid ha una potenza complessiva di 197 CV ed è composto da un quattro cilindri 2.0 litri benzina abbinato a una unità elettrica sulla variante 2WD oppure a due motori EV - quello posteriore da 30,6 kW (41,6 CV) - con la trazione integrale AWD-i. Il cambio è automatico di tipo a variazione continua e-CVT e la velocità massima dichiarata è di 181 km/h.

Toyota Corolla Cross 2022: potenza complessiva di 197 CV e trazione anteriore o 4WD

La Corolla Cross sbarca nel listino della Casa giapponese con due allestimenti. Si parte con il Trend, che offre di serie cerchi in lega da 18”, fari full LED, climatizzatore automatico, una suite di ADAS di ultima generazione raccolta nel Toyota Safety Sense 3, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5”, connettività Apple CarPlay e Android Auto, cruscotto digitale da 12,3”, portellone posteriore ad azionamento elettrico e vetri posteriori oscurati. L’allestimento Lounge è ancora più raffinato poiché aggiunge interni in pelle e tessuto con sedili riscaldabili, il monitoraggio dell’angolo cieco, il tetto panoramico, l’impianto hi-fi JBL e il sistema di navigazione.

Toyota Corolla Cross 2022: l'abitacolo spazioso e ben rifinito

La nuova Toyota in formato sport utility può essere riservata sul sito www.toyota.it in maniera molto semplice. Il cliente potrà scegliere la versione e il colore preferito versando un deposito di 250 euro e ottenendo anche dei vantaggi. Infatti, all’atto della prelazione sarà inclusa l’assicurazione RCA chilometrica gratuita per un anno WeHybrid Insurance. Inoltre, guidando in EV la Corolla Cross, si potrà partecipare a WeHybrid Challenge per accumulare fino a 150 euro di credito KINTO Go da spendere per la mobilità di tutti i giorni. La scelta dell’allestimento non è vincolante - potrà essere eventualmente cambiato al momento dell’ordine della vettura - mentre i clienti che decideranno di non procedere all’acquisto potranno ottenere il rimborso del deposito versato. Il periodo di prelazione terminerà il 21 luglio e le prime consegne della Corolla Cross sono previste per l’autunno 2022.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/06/2022