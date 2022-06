Toyota Corolla facelift: più potenza ibrida, più tecnologia di bordo

Cavalli in più sia per il 1.8, sia per il 2.0. Nuovo display centrale da 10,5 pollici, qualche ritocco anche al design. L'identikit

Continente che vai, Toyota Corolla che trovi. Negli USA escono bombardoni del calibro di GR Corolla, anche in versione speciale GR Corolla Morizo Edition, in Europa di Corolla al napalm non c'è traccia, ma arriva comunque una buona notizia. Corolla restyling è bell'e che pronta, ecco le immagini e le informazioni tecniche. Novità fuori, dentro e sotto il cofano. Evolvono, ovviamente, sia la hatchback 5 porte, sia la station wagon (Corolla Touring Sports).

PIÙ TONICA Innanzitutto, il classico propulsore ibrido Toyota ''auto-ricaricabile'' ​​riceve un upgrade prestazionale sia in versione da 1,8 litri, sia in quella da 2,0 litri, entrambi sempre accoppiati a cambio automatico CVT a variazione continua. Il primo passa da 122 CV a 140 CV, il secondo eroga 196 CV anziché i precedenti 184 CV. Il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h del modello da 1,8 litri si ferma ora a 9,2 secondi, la variante 2,0 litri completerà lo stesso sprint in 7,5 secondi. Nonostante performance migliori, le emissioni di CO2 rimangono invariate: rispettivamente, 102 g/km e 107 g/km.

TACITURNA I passi avanti si misurano al banco, ma anche al tatto e all'udito. Corolla MY23 ricalibra la configurazione dell'acceleratore e assicura - secondo la Casa - maggiore silenziosità di marcia.

ESTERNI Non è solo sotto il metallo, che Corolla è stata aggiornata: la griglia ha un nuovo motivo, i fari hanno un nuovo design ''bi-LED'', i cerchi in lega moltiplicano le opzioni di design. Stesso discorso per le vernici esterne tra cui scegliere.

INTERNI Il cambiamento più evidente arriva sotto forma di un nuovo touchscreen centrale da 10,5 pollici, più grande e dalla grafica più moderna rispetto al display in dotazione a Corolla pre-restyling, inoltre armato di nuove funzionalità come l''agente vocale di bordo'' e gli aggiornamenti via etere. A sua volta, il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici può essere personalizzato su quattro diverse modalità: Casual, Smart, Sport e Tough.

ADAS Lato sicurezza, il pacchetto Toyota T-Mate aggiunge monitoraggio angoli ciechi, assistenza all'uscita sicura (impedisce ad auto o ciclisti di passaggio di ricevere una ''sportellata'' quando aprite la portiera), infine un sistema di promemoria per i sedili posteriori.

ALLESTIMENTI Come si evince dalla fotogallery, Toyota Corolla facelift sarà nuovamente disponibile anche in allestimento GR Sport: nuovi cerchi in lega da 18 pollici, paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, nonché un nuovo design dei sedili e loghi GR sul poggiatesta.

QUANDO ESCE Non si conoscono ancora i dettagli della gamma per l'Italia: come anche in altri Paesi, nuova Corolla sarà in vendita sul nostro mercato entro il primo trimestre 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/06/2022