In arrivo negli USA la Toyota GR Corolla Morizo Edition. E da noi?

Chi è Morizo? Morizo ''è l'amica mia, quella grassa, ma talmente grassa che...'', no, scusate, quella era Tatiana. Morizo è lo pseudonimo con cui Akio Toyoda, presidente di Toyota, prende parte alle competizioni automobilistiche. E siccome è un gran manico e un vero appassionato, è stato lui a volere fortemente il lancio della gamma GR, che porta il logo del team Gazoo Racing. Poi, alcune di queste auto sportive, già molto speciali di per sé, guadagnano qualche ulteriore affinamento. È il caso della Toyota GR Corolla Morizo Edition, che rispetto alla GR Corolla normale è ancora più votata all'uso in pista.

Toyota GR Corolla Morizo Edition, il motore

PIÙ COPPIA, MENO CHILI La Morizo ​​Edition arriva con lo stesso motore a tre cilindri turbo da 1,6 litri da 300 cavalli delle GR Corolla Core e Circuit, i due allestimenti già noti, ma messo a punto per produrre una coppia di 400 Nm tra 3.250 e 4.600 giri, ossia 30 Nm più dell'originale. Il cambio manuale a sei marce ha poi rapporti accorciati. Il peso cala di una cinquantina di chili, da 1.495 a 1.446 kg, grazie al fatto che i sedili posteriori sono stati rimossi e con loro tutti gli accessori, inclusi gli altoparlanti delle portiere, gli alzacristalli e il tergicristallo posteriore. Oltre all'adozione di cerchi forgiati da 18 pollici, calzati da gomme Michelin Pilot Sport Cup 2, e del tetto in carbonio forgiato della GR Corolla Circuit Edition.

Toyota GR Corolla Morizo Edition, dettaglio del tetto in carbonio forgiato

SCOCCA RINFORZATA GR Corolla Morizo ha anche condotti dei freni anteriori dedicati e un tuning specifico delle sospensioni, con ammortizzatori monotubo verniciati di rosso, ma non basta: tutta la struttura è stata irrigidita con punti di saldatura aggiuntivi, l'uso più esteso di collanti strutturali e con due puntoni di rinforzo al posteriore. Sia all'anteriore sia al posteriore, la trazione è affidata a due differenziali Torsen a slittamento limitato.

Toyota GR Corolla Morizo Edition non ha i sedili posteriori

INTERNI, COLORI, PREZZI L'interno si caratterizza per i sedili in pelle e tessuto tecnico scamosciato Ultrasuede, che riveste anche il volante e il pomello del cambio; lo spazio a bordo è sufficiente per caricare un intero treno di gomme da track day. La Toyota GT Corolla Morizo ​​Edition sarà offerta in Windchill Pearl e in una nuova tonalità grigio opaco: arriverà nelle concessionarie americane nel corso del 2023 in serie limitata e numerata di 200 esemplari. I prezzi non sono ancora stati comunicati e per ora non si parla di importarla in Italia, ma chissà che il successo delle GR Yaris e GR86 (qui la prova in video) non convinca Akio a farci contenti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/06/2022