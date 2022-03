Toyota GR Corolla è in arrivo. Cosa ci racconta il video teaser

Così vicina, così lontana. La nuova hot hatch Toyota è dietro l'angolo come tempi di attesa, ma anche distante migliaia di miglia come geografia. Perché GR Corolla, il cui reveal è in programma per la notte tra giovedì 31 marzo e venerdì 1° aprile, non verrà venduta né in Italia, né in Europa. Almeno, per ora.

FORZA 4 Il video teaser che accompagna l'annuncio della world premiere di GR Corolla mostra l'ampio condotto dell'aria del freno anteriore - accanto al quale è presente il badge GR -, più una pinza del freno rossa con marchio GR sotto un cerchio nero lucido a più razze. Il logo ''GR-Four'' in rilievo sulla minigonna laterale suggerisce - come ovvio - l'uso del sistema di trazione integrale di GR Yaris, con differenziali a slittamento limitato sia sull'asse anteriore, sia su quello posteriore, combinati con un differenziale centrale a controllo elettronico.

GR-MATIC Sul mercato giapponese e nordamericano dal 2023, Toyota GR Corolla dovrebbe essere alimentata dallo stesso motore a benzina tre cilindri turbo da 1,6 litri di GR Yaris. La potenza potrebbe anche essere superiore ai 261 CV della sorellina (che peraltro è già una Corolla per metà, la metà posteriore): un precedente teaser mostrava i quadranti del clima e le cifre 2, 6 e 8, cioè le stesse della GR Yaris da 268 CV ​​in vendita in Giappone. Sembra inoltre che l'unica opzione di trasmissione sarà un cambio automatico, soluzione che sta sviluppando su di sé anche GR Yaris stessa.

BANZAI Non facciamo conoscenza con una Toyota Corolla ad alte prestazioni dai tempi della T-Sport dei primi anni 2000, modello che erogava 189 CV da un 4 cilindri da 1,8 litri sovralimentato: Volkswagen Golf R e Honda Civic Type R hanno di nuovo pane per i propri denti. Peccato la ''drag race'' si svolga in altri continenti...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/03/2022