GR Yaris automatica? Toyota ci pensa. Il test del prototipo

Cambio manuale o cambio automatico, due filosofie antitetiche, polarizzanti, specie se applicate alle automobili sportive. Toyota GR Yaris non ha mai avuto dubbi: manuale tutta la vita. Nessun dubbio, fino a oggi. Se è vero, come è vero, che la Casa madre sta facendo assaggiare alla Yaris più selvaggia che ci sia un inedito cambio automatico a otto rapporti. L'occasione è stata il Gazoo Rally Racing Challenge svoltosi in Giappone lo scorso weekend: esperimento fine a se stesso, oppure il preludio all'ingresso sul mercato?

GR Yaris, cambio automatico in arrivo?

GENTLEMAN DRIVER Attualmente ancora al puro stadio di prototipo, alla manifestazione domestica la GR Yaris automatica è stata guidata dal vicepresidente del CdA Toyota Shigeru Hayakawa. Che intervistato dal magazine giapponese Car Watch, avrebbe espresso l'entusiasmo di un bambino: ''Mi è stato detto che va bene romperlo. E l'ho già rotto una volta!'', eslama Hayakawa versione collaudatore con licenza di distruggere.

OTTOVOLANTE Pochi dettagli tecnici sull'auto sono stati confermati, se non che la griglia anteriore è stata modificata con l'obiettivo di fornire un flusso d'aria aggiuntivo al radiatore dell'olio della trasmissione. Il cambio stesso, a quanto pare, sarebbe un automatico a 8 marce con convertitore di coppia e non un più sofisticato doppia frizione: la messa a punto si dice garantisca cambiate particolarmente veloci e fluide, che non compromettono né l'efficienza, né le performance sportive. Nessuna modifica dovrebbe invece interessare il motore, sempre il noto 3 cilindri 1.6 turbo benzina da 261 cv.

GR Yaris automatica: i paddle al volante

OSSERVATA SPECIALE All'interno, come si evince dagli scatti sul campo, tutto come prima tranne ovviamente il selettore del cambio automatico, di stampo tradizionale, oltre a paddle al volante solidali al piantone dello sterzo. Rimaniamo ora in attesa di eventuali sviluppi commerciali. Con un occhio anche all'imminente GR Corolla, che a questo punto non è escluso possa a sua volta venire declinata sia in edizione manuale, sia automatica. Cioè declinandosi in due modelli molto diversi tra loro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/03/2022