Toyota GR Corolla, dati tecnici e foto ufficiali prima del reveal

Talmente in smania, da raggiungere le coordinate dell'appuntamento con ore di anticipo. Nuova Toyota GR Corolla sarà ufficialmente svelata mentre in Italia sarà notte, tuttavia nuovi dettagli pubblicati in anticipo da Toyota USA, insieme a una manciata di realistici rendering, confermano le (squisite) indiscrezioni delle scorse settimane. Ovvero?

RAGAZZACCIA Innanzitutto - come era da aspettarsi - che la variante di Corolla rielaborata dalla divisione Gazoo Racing presenta, rispetto a Corolla ''civile'', un design molto più aggressivo: ampia griglia anteriore, nuove prese d'aria sul cofano, maxi spoiler posteriore, passaruota svasati e scarichi a tripla uscita. Cerchi in lega sportivi e freni di grande diametro completano la revisione estetica. A differenza di GR Yaris, la sorella maggiore conserva semmai le porte posteriori.

RAISE THE BAR Esattamente come GR Yaris, invece, anche GR Corolla pesca il 3 cilindri 1.6 turbo benzina, ma sposta l'asticella della potenza a quota 300 cv e quella della coppia a 370 Nm, candidandosi come diretta rivale di Volkswagen Golf R, piuttosto che di Golf GTI. La cavalleria viene inviata a entrambi gli assali attraverso un cambio manuale a sei marce, come su GR Yaris, con la funzione IMT (trasmissione manuale intelligente) che essenzialmente adatta i giri motore in fase di scalata, per passaggi di marcia più fluide. Sembra perciò esclusa l'opzione del cambio automatico. Trazione integrale a sua volta armata di torque vectoring per variare la coppia tra avantreno e retrotreno da un rapporto 50/50 a 30/70.

BACI DAGLI USA Toyota deve ancora confermare i dettagli sulle prestazioni, ma un tempo da 0 a 100 km/h che sfiori i 5 secondi netti sembra essere a portata di mano. Toyota deve ancora confermare pure un eventuale lancio europeo, e questo insospettisce, anzi: tutto lascia immaginare come GR Corolla popolerà le concessionarie di Giappone e Nord America, ma non quelle europee. A breve, maggiori dettagli.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/03/2022