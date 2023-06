L'erede elettrica della Toyota GR86: ecco come si guida

Quando la guidi, ''Senti il rumore del motore all'interno dell'auto e hai un cambio manuale con la frizione: davvero non ti accorgi che stai guidando un'auto elettrica, l'unica cosa che manca è l'odore della benzina'', ha detto Akio Toyoda a proposito di una nuova auto sportiva elettrica su cui Toyota Gazoo Racing starebbe già effettuando alcuni test. Il presidente Toyoda, soprannominato ''Master Driver'' in virtù delle sue molte esperienze agonistiche sotto lo pseudonimo di Morizo, sarebbe personalmente coinvolto nel lavoro di sviluppo per garantire che soddisfi le aspettative dei veri appassionati.

ARRIVA O NO? A margine della recente 24 Ore di Le Mans, in cui Toyota ha concluso al secondo posto dietro alla Ferrari a causa di uno sfortunato scoiattolo, Toyoda ha sottolineato che la sportiva elettrica dovrà essere in grado di confrontarsi con GR86 (qui il nostro video in pista), GR Yaris, GR Corolla e GR Supra (qui la prova della versione manuale): “Il punto di partenza non è il motore dell'auto, ma quanto sia divertente guidare indipendentemente dal sistema di propulsione. In realtà, ho avuto l'opportunità di provare su strada un BEV GR su cui abbiamo cominciato a lavorare di recente. Non so ancora se quell'auto arriverà sul mercato, ma la priorità nel realizzare auto di questo tipo è che devono essere divertenti da guidare, indipendentemente dal propulsore che usano''.

CAMBIO SIMULATO L'ingegnere capo dell'azienda, Takashi Watanabe, ha sottolineato che la leva del cambio e la frizione non sarebbero collegate direttamente al motore, ma simulerebbero i passaggi di marcia regolando la coppia erogata dal motore elettrico. Ha anche suggerito che potrebbe essere programmato per consentire all'auto di arretrare in salita, o anche potenzialmente imitare uno stallo, per punire i guidatori scadenti. Toyoda ha aggiunto che l'auto avrebbe l'aspetto di un BEV dall'esterno, il che fa pensare che possa trattarsi di un modello inedito e non di uno già esistente e riadattato per ospitare il nuovo powertrain. ''Che arrivi o meno sul mercato, ciò che l'azienda sta cercando di fare è esplorare l'idea di cos'è che non dovremmo perdere in un'auto anche se diventa BEV'', dice Toyoda.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/06/2023