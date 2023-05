Ecco la nuova Toyota C-HR prima del debutto ufficiale

Il lancio ufficiale avverrà solo fra qualche settimana, ma i nostri fotografi di stanza al Nurburgring hanno cattturato le immagini della nuova Toyota C-HR 2024 di seconda generazione durante alcuni test e la camuffatura leggera lascia intravedere molto delle forme del nuovo modello. In particolare si nota la somiglianza con il concept C-HR Prologue rivelato alla fine del 2022 (qui sotto), ma apparentemente con proporzioni leggermente più allungate e spigoli in apparenza più marcati.

ISPIRATA AL CONCEPT Rispetto al concept, la nuova C-HR di serie sembra destinata a mantenere la forma delle luci anteriori, con gruppi ottici a LED sagomati a C, e la particolare conformazione del musetto dall'ampia griglia anteriore. Il design d'insieme è evidentemente evolutivo rispetto alla C-HR di prima generazione e come questa sembra avere vetrature piuttosto striminzite nella parte posteriore, a discapito della luminosità dell'abitacolo e della visuale posteriore. Del resto, la forma della portiera posteriore con l'ampia cornice del finestrino accentua l'angolo cieco determinato dal terzo montante.

AERODINAMICA CURATA Le maniglie delle porte sono a filo, per esaltare l'efficienza aerodinamica, e quelle posteriori sono ora montate in posizione tradizionale e non più nascoste nell'angolo dove la porta incontra la radice del montante. Il precedente spoiler ad ala all'estremità del tetto ha lasciato il posto a due flap separati a vantaggio - di nuovo - dell'aerodinamica, e come in precedenza manca il tergicristallo posteriore.

Nuova Toyota C-HR 2024, 3/4 posteriore

SIA IBRIDA SIA PLUG-IN Tutti nuovi gli interni, sul cui aspetto non abbiamo indizi, ma dovrebbero tendere a migliorare l'abitabilità interna e la sensazione di spazio che, ammettiamolo, non era il punto forte della precedente generazione. Toyota ha già confermato che la nuova C-HR sarà offerta per la prima volta anche con motorizzazione plug-in hybrid, oltre che in versione ibrida. Troppo presto parlare di prezzi, ma la produzione e le vendite dovrebbero cominciare entro la fine dell'anno.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/05/2023