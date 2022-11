Toyota bZ Compact SUV concept: l'erede elettrico della Toyota C-HR

Mentre gli occhi sono ancora puntati sulla nuova Toyota Prius, la Casa giapponese svela il concept bZ Compact SUV, che si dice anticipi le forme di un modello di prossima introduzione sul mercato. Si tratta di un SUV elettrico compatto, non molto vicino alle forme del già noto Toyota bZ4X, ma con volumi e tagli muscolosi che possono ricordare l'apprezzatissima Toyota C-HR ibrida: di cui bZ Compact SUV potrebbe diventare l'erede a batterie. Dettagli su potenza, batterie e ricarica non sono stati forniti: Toyota promette aggiornamenti nel prossimo mese di dicembre 2022, ma gran parte dello studio sembra concentrarsi sugli interni, su un'innovativa plancia digitale e sull'interfaccia uomo-macchina.

Toyota bZ Compact SUV concept, la strumentazione digitale

L'EVOLUZIONE È DENTRO L'interazione touch è spinta ai massimi livelli e l'assistente virtuale gioca con le animazioni per passare i contenuti da uno schermo all'altro. Oltre a porsi il problema di fornire un richiamo visivo efficace per catturare l'attenzione del guidatore nell'ottica di una guida autonoma evoluta, ma ancora non del tutto autosufficiente. Completano il quadro interni fortemente ottimizzati per garantire il massimo spazio agli occupanti e un ambiente arioso: realizzati con ampio uso di materiali sostenibili, dalle plastiche riciclate ai materiali di origine vegetale per sedili e tappezzeria. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/11/2022