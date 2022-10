Quanto costa la Toyota Corolla Cross? Meno di quanto pensi. Però...

Nei giorni scorsi ho provato la nuova Toyota Corolla Cross e, se avete guardato il video o letto l'articolo, saprete che è un'auto dai grandi contenuti e che ho molto apprezzato. Il piccolo neo di un'insonorizzazione perfettibile non ne intacca l'appeal, ma dopo l'evento, un pensiero continuava a tormentarmi e riguardava il prezzo. Il listino della Corolla Cross è semplicissimo: due allestimenti, con il livello base che già comprende quasi tutto ciò che si può desiderare da un'auto moderna. Senza particolari rinunce, la Corolla Cross entry level si porta a casa a 38.000 euro ed è su questa cifra che vorrei soffermarmi.

NON SI DEVE, MA SI FA Lo so, non è del tutto corretto, ma ditemi voi se esiste qualcuno, tra coloro che già pagavano i conti in lire, che non abbia mai riproposto la vecchia equivalenza: chi non penserebbe mai che 38.000 euro sono più di 73 milioni del vecchio conio? Certo, ci sono di mezzo vent'anni di inflazione e ormai siamo abituati a vedere addirittura le utilitarie aggirarsi sui ventimila euro. Ma se lo stipendio dell'italiano medio si attesta a 21.246 euro l'anno, al netto di tasse e contributi, pensare che l'auto per famiglie per eccellenza costi quasi come un anno di guadagni di ''genitore 1'' e ''genitore 2'' messi insieme lascia quantomeno perplessi.

Listino Toyota Corolla Cross 2022

IL PREZZO ''VERO'' Le auto moderne costano troppo: lo dite sempre anche voi e in passato vi ho anche fornito i numeri per dimostrarlo. Ma per tornare al caso della Toyota, c'è un dettaglio che in qualche modo mi aiuta a vedere le cose in maniera diversa. La Casa giapponese, quando ha comunicato i listini, si è premurata di sottolineare che per il lancio della nuova auto riconosce 2.000 euro di sconto generico a tutti gli acquirenti e altri 1.500 euro a chi sottoscrive un finanziamento. Ancora non abbiamo parlato di incentivi (che vanno e vengono, ma prima o poi... vengono) e già la Corolla Cross è già scesa di prezzo fino a 34.500 euro. Fermi tutti!

SBAGLIO OPPURE HO RAGIONE? Alla stessa cifra della Corolla Cross troviamo molte berline compatte attorno ai 4,30 m di lunghezza, con motorizzazioni meno generose (la Corolla completa lo 0-100 km/h in 7,6 secondi!) ed equipaggiamenti spesso non altrettanto completi. E che non offrono l'abitabilità e il comfort di un SUV di quasi quattro metri e mezzo. Chiarito questo, lasciatemi tornare al gioco delle equivalenze scorrette, per sottolineare che il raddoppio tra euro e lire vale per il prezzo quanto per lo sconto. E forse è proprio questo che mi cambia la percezione. Da un lato non potrei confrontare i 3.500 euro di sconto Toyota con poco meno di 7 milioni di lire tagliati dal prezzo d'acquisto, ma allo stesso tempo non posso nemmeno confrontare una compatta berlina con un SUV più lungo di una spanna. Ok il prezzo è giusto? Voi che ne dite?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/10/2022