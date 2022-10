Toyota Corolla Cross è l'ibrida che mancava? La prova su strada

Dategliela del colore che volete purché sia nera: tutti ricorderete il detto di Henry Ford, che si rifaceva alla cosiddetta Scelta di Hobbes. Nel nuovo millennio il paradosso della scelta unica si declina in ''dategli l'auto che vogliono purché sia un SUV ibrido''. Ed ecco che i nomi più famosi di tanti costruttori si trasformano in crossover oppure guadagnano una versione SUV. In Casa Toyota è già successo con la Yaris Cross (qui la prova) e, più di recente, con la Aygo X (qui a confronto con Panda, Ignis e Spring). Ora tocca alla Corolla diventare un SUV: di segmento C, che si colloca sotto la Rav4 e sopra a Yaris Cross e Toyota C-HR. Ho provato la nuova Toyota Corolla Cross 2022 e...

Al volante della Toyota Corolla Cross

Si nota soprattutto nel frontale: c'è un po' di Rav4 nella nuova Corolla Cross, che tuttavia rispetto alla sorella maggiore rinuncia a qualche spigolo di troppo per introdurre linee più pulite e qualche citazione dall'apprezzatissima sorella minore C-HR, come le scalfature sul cofano e il disegno muscoloso dei parafanghi. Pensata per le famiglie ha forme moderne ma rassicuranti, volumi proporzionati. Il family feeling c'è con il marchio Toyota in generale, ma viene un po' a mancare se guardiamo nello specifico le altre Corolla, che nel frontale sono completamente differenti: è lo scotto da pagare per avere un look da vero SUV e non da crossover. Le portiere posteriori, come promesso da Toyota, hanno un'apertura particolarmente ampia e forma arrotondata, per agevolare l'ingresso di persone non più agili e l'assistenza ai bambini che devono salire o scendere dall'auto: un accorgimento tanto utile quanto sottovalutato.

Corolla Cross è proposta con trazione anteriore o integrale. L'ibrido di quinta generazione dovrebbe garantirle minori consumi e contrastare ancora meglio l'effetto scooter tipico del sistema Toyota. Si basa su un motore 2.0 litri a benzina, con una parte elettrica potenziata e nuove batterie al litio più leggere ed efficienti. La trazione integrale è ottenuta con un secondo motore elettrico da 40 CV montato dietro, che non serve per superare percorsi off-road impegnativi, ma per garantire maggior sicurezza sui fondi scivolosi. L'ibrido di Corolla Cross - con o senza trazione integrale - sviluppa 197 CV, che permettono di raggiungere i 180 km/h e completare lo 0-100 km/h in 7,6 secondi con la trazione anteriore, 7,5 secondi con l'integrale. A dispetto di un solo decimo di differenza, al volante la Corolla Cross AWD-i è leggermente più pronta in accelerazione e ripresa, grazie al motore elettrico posteriore che non spinge solo quando le ruote anteriori perdono aderenza, ma contribuisce allo sprint con la reattività che solo un elettrico può dare.

Toyota Corolla Cross, il motore full hybrid da 2,0 litri e 197 CV

ALLA PROVA SU STRADA Alla guida della versione a trazione anteriore, con poco traffico e lungo un percorso misto, ho rilevato 4,7 l/100 km di media, pari a oltre 21,2 km/l: un risultato ottimo per un SUV di queste dimensioni e persino inferiore al dato dichiarato di 5,1 l/100 km. Meno risparmiosa la versione AWD-i che ha fatto registrare (su un percorso leggermente diverso, va detto) 5,4 l/100 km: un dato comunque in perfetto accordo con quanto dichiarato dalla Casa. Se sull'efficienza, dunque, ho trovato conferma, l'effetto scooter merita un discorso a parte. In città e nel misto, quando si guida con un filo di gas, il motore si sente pochissimo, ma diventa molto presente in abitacolo - e sempre poco sincronizzato all'aumento di velocità - nelle riprese e in autostrada. Qui la Corolla Cross è meno silenziosa di quanto vorrei, visto che oltre al motore mi fa sentire più del dovuto il rotolamento degli pneumatici e il fruscio del vento: evidentemente l'insonorizzazione è lo stretto indispensabile, lo scotto da pagare per mantenere il peso a valori molto contenuti (sotto i 15 quintali) a tutto vantaggio di efficienza e consumi.

IMPRESSIONI DI GUIDA La Corolla Cross si muove benissimo in città, dove le sospensioni lavorano a dovere su tombini e pavé, mentre la guida è sempre facile e intuitiva grazie alla risposta progressiva e fluida della trasmissione automatica. Bene anche tra le curve, dove la Corolla Cross non si inclina troppo e ha uno sterzo diretto il giusto. Un'auto certamente lontana da qualunque concetto di sportività, ma che sa essere gradevole in ogni situazione. E anche ragionevolmente scattante in ripresa. Unica pecca è la visuale posteriore risicata: per fortuna il sistema di tecamere di manovra a 360° è di serie su tutte le versioni.

Toyota Corolla Cross, la visuale delle telecamere di manovra

IL GRANDE FRATELLO L'elettronica sorveglia con funzioni innovative o anche solo migliorate nell'efficacia. La suite di aiuti Toyota Safety Sense, per la prima volta, si aggiorna via radio (Over The Air, OTA) e non serve andare in concessionaria per fare gli update; lo Steering Assist (SA) rileva l'approssimarsi delle curve e regola la servoassistenza per facilitare una corretta sterzata; L'Adaptive Cruise Control con Lane Centering tiene la distanza anche dai veicoli nelle corsie accanto e c'è persino una protezione contro l'uso improvviso e involontario dell'acceleratore quando ci si muove a bassa velocità, con una nuova funzione di soppressione dell’accelerazione. L’Emergency Driving Stop System (EDSS) provvede ad arrestare in sicurezza l'auto se il guidatore ha un malore e la lista degli ADAS della Corolla Cross sarebbe ancora lunga. Leggendo di tutta questa dotazione ero preoccupato che l'elettronica si intromettesse troppo nella guida, ma durante la prova non è mai intervenuta a sproposito.

Toyota Corolla Cross, le aperture delle porte posteriori

La Corolla Cross è pensata per le famiglie, dice Toyota, e lo sfruttamento intelligente degli spazi è effettivamente una sua dote. In 4,46 m da paraurti a paraurti offre uno spazio adeguato per cinque passeggeri e un bagagliaio a misura di passeggino o di bicicletta. La capienza è di 425 litri nella versione a trazione anteriore e scende a 390 litri in quella con trazione integrale elettrica AWD-i. Reclinando gli schienali posteriori si raggiungono i 1.359 litri. Mancano i sedili posteriori scorrevoli, che avrebbero reso il vano ancora più modulabile, ma gli schienali del divanetto sono regolabili nell'inclinazione, a vantaggio del comfort dei passeggeri e delle ''partite a Tetris'' con le valigie delle vacanze.

QUALITÀ PERCEPITA L'interno è solido e curato, specie con i sedili in pelle a richiesta. Nella parte bassa dell'abitacolo qualche plastica lasciata a nudo c'è, ma in generale la sensazione di qualità è all'altezza della reputazione delle Toyota d'alta gamma. Comoda e ordinata la plancia, dominata dalla nuova strumentazione configurabile da 12,3 pollici e dal display da 10,5 pollici dell'infotainment, che sono di serie per tutte le versioni. La casa sottolinea la luminosità dell'abitacolo, anche per segnare subito un'importante differenza con C-HR che ha i sedili posteriori un po' claustrofobici. Su Corolla Cross le vetrature laterali sono ampie (e il tetto panoramico a richiesta alza ancora l'asticella), ma alla ricerca della massima luminosità stonano un po' i vetri posteriori ''privacy'' - ossia oscurati - che sono di serie su tutte le versioni.

Toyota Corolla Cross, vista laterale: i vetri privacy sono di serie

Snello il listino della nuova Corolla Cross, che prevede due soli allestimenti e un menu degli accessori all'osso, ma una dotazione che non fa mancare quasi nulla fin dal livello base. Si attacca con la Corolla Cross Trend a trazione anteriore, che per 38.000 euro vede come standard la suite di aiuti alla guida Toyota Safety Sense 3, a cui mancano però i sensori posteriori per il monitoraggio dell'angolo cieco e la frenata automatica in retromarcia. Di serie anche il sistema multimediale Toyota Smart Connect con display da 10,5” a centro plancia, con Apple CarPlay wireless e Android Auto via cavo, la strumentazione digital cockpit da 12,3”, clima automatico e il portellone posteriore elettrico. A richiesta, la trazione integrale intelligente AWD-i aggiunge 2.500 euro al conto finale e il tetto panoramico vale 800 euro.

SALIAMO DI LIVELLO Il tetto panoramico è invece di serie sulla Corolla Cross Lounge, che per 41.000 euro aggiunge al pacchetto anche navigatore, impianto audio JBL, interni in pelle e tessuto con sedili riscaldati, Blind Spot Monitor e funzioni di assistenza alla guida per cui sono necessari i sensori posteriori, come la frenata d'emergenza in retromarcia. AWD-i a richiesta, sempre con sovrapprezzo di 2.500 euro. Gli interni in pelle sono optional (800 euro) così come le vernici premium Pearl White e Tokyo Red (950 euro). Ai prezzi di listino, prima di eventuali incentivi, Toyota riconosce uno sconto di lancio di 2.000 euro più altri 1.500 euro nel caso si scelga un acquisto con finanziamento. Non disponibili in Italia, almeno per ora, il sistema di parcheggio semi-automatico Toyota Teammate Advanced Park, mentre è ufficiale che una Toyota Corolla Cross con motore full hybrid 1.8 sarà lanciata in Italia verso la metà del 2023, abbassando il prezzo d'accesso alla gamma.

Motore 1.987 cc, 4 cilindri, benzina, full hybrid Potenza massima di sistema 197 CV Coppia massima di sistema n.d. Velocità 180 km/h 0-100 km/h 7,6 secondi (7,5 secondi*) Cambio Automatico eCVT Trazione Anteriore (*integrale elettrica AWD-i) Dimensioni 4,46 x 1,83 x 1,62 m Bagagliaio da 425 a 1.359 litri (min 390 litri su AWD*) Peso da 1.440 kg (da 1.500 kg*) Prezzo da 38.000 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/10/2022