Nuova Toyota RAV4 GR Sport: look squadra corse, ma non solo

Repetita iuvant: badge GR prima del nome modello per le operazioni al cuore, sigla GR Sport che segue il nome del modello per semplice ''abbigliamento''. Toyota RAV4 GR Sport conserva quindi i soliti motori ibridi (Full Hybrid piuttosto che Plug-in Hybrid), limitandosi a indossare un abito dai tocchi più sportivi e a equipaggiarsi di accessori tecnologici ultima maniera. In realtà, una differenza sostanziale rispetto a RAV4 standard esiste pure: non è nel propulsore, è nell'assetto.

GR SERIES RAV4 segue dunque le orme di Yaris, Yaris Cross, Corolla e C-HR e fa visita al merchandising del reparto corse Gazoo Racing. Dal negozio se ne esce innanzitutto con un set di cerchi in lega da 19 pollici a cinque razze rifiniti in nero lucido, con dettagli gessati lavorati a macchina con tecnica di taglio ultra precisa. Tutt'attorno alla carrozzeria, inserti in nero pianoforte: le cornici per le prese d'aria anteriori, la calandra, le modanature passaruota, inoltre anche le minigonne laterali. L'aspetto dark è completato dal tetto nero a contrasto, idem le calotte degli specchietti. Su griglia e portellone posteriore, il logo GR.

TECNOLOGICA All'interno, il piatto forte è una nuova coppia di sedili sportivi che combinano inserti effetto pelle scamosciata e rivestimenti in pelle sintetica per i cuscini e i poggiatesta integrati, con tanto di marchio GR e cuciture a contrasto. Le sedute anteriori sono anche regolabili elettricamente: per il conducente, anche la funzione memoria. Di serie sull'allestimento GR Sport, infine, sono l'ampio touchscreen da 10,5 pollici per l'infotainment, il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e la suite completa di ADAS del Toyota Safety Sense, tutte funzioni introdotte con il recente restyling.

GR FEELING Look e dotazioni di bordo a parte, a separare RAV4 GR Sport dal resto della gamma RAV4 è tuttavia soprattutto un set di molle e ammortizzatori più rigidi: secondo Toyota, gli interventi al telaio si traducono in una migliore maneggevolezza e in un'esperienza di guida, in generale, più coinvolgente. Combaciano invece con l'intera offerta RAV4 le opzioni di powertrain disponibili, entrambe elettrificate e basata sul 4 cilindri da 2,5 litri, entrambe combinate con il sistema di trazione integrale AWD-i di Toyota: c'è il Full Hybrid da 222 CV, c'è l'ancor più efficiente Plug-in Hybrid da 306 CV.

ALTO DI GAMMA Prime consegne di Toyota RAV4 GR Sport nei mercati europei a partire da fine 2022. I prezzi saranno annunciati in corrispondenza - o poco prima - dello sbarco in concessionaria: aspettiamoci cifre analoghe, o superiori, alle rispettive top di gamma, quindi 50.000 euro o poco più per la Full Hybrid e oltre 60.000 euro per la Plug-in Hybrid.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/10/2022