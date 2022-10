Siete in debito d'emozioni? Rifatevi gli occhi con la Toyota GR Corolla (video)

ATTESA A MILLE PER LA HOT-HATCH TOYOTA Una delle sportive più attese sul mercato, la Toyota GR Corolla, sta suscitando più attenzione e attese di quello che, forse, anche gli stessi giapponesi potevano immaginare. La domanda per la hot-hatch è già alle stelle prima ancora che un solo cliente sia riuscito a stringere il volante fra le mani. Insomma, si prospetta un sold-out rapido anche per questo modello, sulla falsariga della GR Yaris. E, molto probabilmente, la Corolla più sportiva di sempre sta per ottenere un nuovo boost di popolarità grazie a una campagna mediatica a dir poco adrenalinica che la vede protagonista. Parliamo di una serie di cortometraggi che la mostrano in tutto il suo potenziale dinamico, sia da sola, sia in compagnia degli altri modelli della famiglia Gazoo Racing come la GR 86 e la GR Supra, sia con auto super elaborate. Roba da leccarsi i baffi per gli amanti del genere e, allora, iniziamo col vedere il primo di questi video con la giapponese a bandiera in ogni curva nella nuova campagna pubblicitaria “Rally Ready” di Toyota.

FILMATI AD ALTO TASSO D’EMOZIONI Nella clip “Running Wild”, avete visto la Corolla apparire completamente di traverso, mostrarsi nell'inquadratura statica accuratamente impostata del fotografo Larry Chen, quindi sgommare in un magazzino che ospita altre icone Toyota, mettere le ruote sullo sterrato di un rally e infine superare il pilota professionista, Ryan Tuerck, e la sua GR elaborata. Tuerck fa un'altra apparizione nell'altro spot GR chiamato “Meet the Family”. Il filmato ci presenta anche la GR86 e la GR Supra e alcuni passaggi dalle immagini dal vivo all'animazione in stile Manga. Davvero un bel cortometraggio per azione ed emozione. Lo potete vedere qui sotto.

TRAVERSI E SGOMMATE SENZA FINE Le altre clip che mostrano lo sforzo di marketing della Casa giapponese evidenziano alcune delle caratteristiche tecniche della GR Corolla, che la distinguono dalle rivali come la VW Golf R, incluso il motore a tre cilindri e la trasmissione manuale della Toyota. Ecco le immagini in rapida sequenza.

UNA SPORTIVA DI RAZZA TUTTA DA GUSTARE Lato tecnico, ricordiamo che la GR Corolla è disponibile solo con un cambio meccanico a sei marce e motore a tre cilindri di 1,6 litri, che spara i suoi vigorosi 300 CV e 370 Nm su tutte e quattro le ruote. Toyota non ha dichiarato le prestazioni dinamiche dell’auto ma cita un tempo sullo zero-cento che sfiora i cinque secondi.

PIACERE PER GLI OCCHI E PER IL CUORE Allora? Cosa ne pensate di questa bella razione di gas a cannone, macchine a bandiera e traversi all'infinito? A noi sono piaciuti molto perché hanno risvegliato quella sana passione per le auto sportive vecchio stampo, con tanti cavalli e poca elettronica a filtrare le emozioni.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/10/2022