Svelata la Toyota Yaris Cross GR Sport: che cos'ha di diverso?

Non aspettatevi di trovarci un motore pompatissimo, sotto la nuova Toyota Yaris Cross GR Sport: il logo Gazoo Racing ha significati diversi a seconda che ci siano solo le iniziali della squadra corse pluri-campione del mondo, prima del nome del modello, oppure che il logo sia dopo il nome e aggiunga a GR la dicitura Sport. Per Toyota GR Supra (qui la prova in video), GR Yaris e Toyota GR86 (qui il video del test in pista) la firma che richiama il motorsport sta a indicare un modello autenticamente sportivo e ad alte prestazioni. Quando invece il logo della squadra corse è messo dopo il nome, come nel caso della Yaris Cross, si riferisce a un allestimento. Che comunque presenta aggiornamenti ad hoc per rendere più sportivi sia il look sia la guida.

Toyota Yaris Cross GR Sport, 3/4 dall'alto

Sotto al cofano della Yaris Cross GR Sport troviamo lo stesso motore ibrido Toyota Hybrid Dynamic Force a tre cilindri da 1,5 litri che muove gli altri allestimenti della gamma. Accereditato di un rapporto di compressione di 14:1 e di un'efficienza termica del 40%, offre le medesime prestazioni di Yaris Cross Elegant e Adventure: anche per quanto riguarda consumi ed emissioni. Parliamo di 116 CV di potenza per 170 km/h di velocità e uno 0-100 km/h nell'ordine degli 11,2 secondi per la Yaris Cross a trazione anteriore e 11,8 secondo per la variante con (blanda) trazione integrale elettrica AWD-i. Rispetto alle altre versioni in gamma, nella GR Sport è stata affinata la messa a punto delle sospensioni, per offrire al guidatore un comportamento più sportivo e dinamico attraverso una risposta più pronta alla sterzata, un minore rollio e una maggiore sensazione di aderenza.

Toyota Yaris Cross GR Sport, dettaglio del frontale

A colpo d'occhio, la Yaris Cross GR Sport si distingue per i nuovi cerchi in lega da 18 pollici a 10 razze con finitura lucida, il nuovo diffusore posteriore e una griglia anteriore con un esclusivo motivo a rete nero pianoforte ''hot stamp''. Oltre, naturalmente, per le mostrine con il logo GR. Una nuova verniciatura Dynamic Grey è il colore distintivo della GR Sport, disponibile a richiesta anche in finitura bicolore con tetto e montanti neri a contrasto.

VEDI ANCHE

Toyota Yaris Cross GR Sport, dettaglio del cerchio

Nell'abitacolo, i sedili anteriori sportivi hanno nuovi rivestimenti grigi con cuciture rosse, riprese anche sul volante e sulla leva del cambio. Come optional sono disponibili anche sedili Premium GR Sport in tessuto tecnico scamosciato Ultrasuede nero traforato, con fianchetti in simil-pelle e cuciture rosse. Il logo GR è in evidenza sui poggiatesta anteriori, sul pulsante di avviamento, sul tachimetro e sul volante, e sono presenti inserti in argento brunito specifici di GR Sport sulle portiere e nel quadro strumenti. Il bagagliaio va da 397 a 1.097 litri di capacità, ha un ampio doppiofondo e lo schienale dei sedili posteriori è reclinabile con frazionamento 40:20:40.

Toyota Yaris Cross GR Sport, la plancia

Le prevendite della nuova Yaris Cross GR Sport in Europa inizieranno nel terzo trimestre del 2022. La dotazione di serie prevede climatizzatore bi-zona, sedili anteriori riscaldati e vetri oscurati posteriori. La GR SPORT è inoltre dotata del pacchetto Toyota T-Mate di funzioni avanzate di sicurezza attiva e assistenza alla guida. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma se guardiamo agli altri modelli della gamma Toyota per cui è previsto l'allestimento GR Sport notiamo che quest'ultimo si pone al top della gamma con un sovrapprezzo di circa duemila euro. Non saremmo sorpresi di vedere la nuova Toyota Yaris Cross GR Sport posizionarsi in un intorno dei 35.000 euro per la versione a trazione anteriore e attorno ai 37.500 euro nel caso della variante AWD-i a trazione integrale elettrica: numeri che comunque non sono ufficiali e correggeremo non appena confermati - o smentiti - dalla Casa.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/08/2022