Di traverso al Monteblanco con la Supra MT Lightweight: il video

In video il test in pista della Toyota GR Supra alleggerita e con cambio manuale. Le maggiori differenze? Nei traversi

Della Toyota GR Supra MT Lightweight vi avevo già scritto le impressioni di guida ma la prova in pista documentata in video trasmette ben altre emozioni. Sì, perché la Supra alleggerita e con il cambio manuale trasmette sensazioni differenti rispetto al modello standard soprattutto nella guida di traverso. Vi svelo tutto nel filmato onboard del test sul circuito di Monteblanco, in Spagna.

Motore 2.998 cc, 6 cilindri turbo a benzina Potenza massima di sistema 340 CV da 5.000 a 6.500 giri Coppia massima 500 Nm da 1.600 a 4.500 giri Velocità 250 km/h (autolimitati) 0-100 km/h 4,6 secondi Cambio Manuale a 6 marce i-MT Trazione Posteriore Dimensioni 4,38 x 1,85 x 1,30 m Bagagliaio 290 dm3 Peso 1.577 kg (con pilota di 75 kg a bordo) Prezzo Circa 68.000 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/08/2022