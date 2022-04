A furor di popolo: nuova Toyota GR Supra con cambio manuale

I suoi numerosi fan manifestarono grande entusiasmo, quando Supra nel 2019 fece il suo ritorno dopo un intervello di 21 anni. Tuttavia, i suoi fan rimasero delusi da un particolare: la mancanza di un cambio manuale. Toyota ora rimedia a quella svista: del kit di aggiornamenti 2022 fa parte anche una nuova trasmissione meccanica a 6 rapporti, sviluppata per lei e solo per lei.

TECNICAMENTE Il nuovo cambio manuale che equipaggia Toyota GR Supra MY22 è progettato specificamente per la motorizzazione a sei cilindri turbo da 3,0 litri da 340 CV di potenza e 497 Nm di coppia, sino ad oggi disponibile esclusivamente con cambio automatico a 8 rapporti. Come spiegano dal Giappone, ''il team di ingegneri ha modificato alloggiamento della trasmissione, albero di trasmissione e ingranaggio preesistenti, rimuovendo anche elementi non necessari, come il pacchetto acustico, per la riduzione di peso''. Toyota ha poi aggiunto una frizione di grande diametro con una molla a diaframma rinforzata.

VEDI ANCHE

LAST BUT NON LEAST Gli aggiornamenti non finiscono qui, poiché il manuale di GR Supra 2022 presenta un rapporto di trasmissione finale ridotto, così da evitare una sensazione di ripresa troppo lenta. Il nuovo cambio si avvale inoltre di un software orientato alle prestazioni, che ottimizza la coppia del motore al momento dell'innesto e del rilascio della frizione quando si passa alla marcia superiore. In modalità Sport, il software può in ogni caso anche essere disattivato.

ELETTRONICA Anche i sistemi di controllo di trazione, controllo di stabilità e antirollio sono stati ricalibrati in funzione di una trasmissione manuale, mentre la modalità ''trace'' è stata risintonizzata per consentire una facile derapata. Last but not least, la nuova funzione Hairpin+ renderà più eccitante la guida su strade tortuose. Per fare ciò, Toyota ha ottimizzato il controllo della coppia del motore per consentire una maggiore differenza nel grado di slittamento delle ruote tra i pneumatici sinistro e destro.

TELAIO Oltre al manuale a sei velocità, GR Supra 2022 beneficia di una manciata di altri aggiornamenti. In particolare, i modelli equipaggiati col 3,0 litri hanno sospensioni e ammortizzatori rivisti per migliorare il bilanciamento del rollio e il comfort di marcia. Sottoposti a revisione anche il differenziale posteriore attivo e il sistema di servosterzo elettrico.

VARIE ED EVENTUALI La tavolozza dei colori è stata aggiornata per includere una nuova opzione Stratosphere Blue, mentre la fiancata ottiene nuovi cerchi in alluminio forgiato da 19 pollici. In configurazione Premium, GR Supra riceve infine un nuovo sistema audio premium JBL a 12 altoparlanti. Siamo in attesa di conoscere prezzi e tempi di uscita (settembre 2022?) sul mercato Italia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/04/2022