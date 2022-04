Porte aperte Toyota Aygo X: cinque cose da sapere sul mini crossover

Sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 è il weekend di lancio della Toyota Aygo X (qui la prova e il video) e nelle concessionarie del Marchio è in corso il porte aperte. La nuova citycar non ha nulla a che vedere con il modello che va a sostituire, ma pur essendo allestita sulla stessa piattaforma di Yaris e Yaris Cross non ha il motore ibrido, che per la Casa Giapponese è ormai quasi un marchio di fabbrica. Che succede? Per capirlo abbiamo fatto cinque domande a Mariano Autuori, Marketing Director di Toyota Italia, che ha risposto così...

Toyota è la casa automobilistica che ha inventato l'ibrido moderno, lanciando la Prius nel 1997, e in Italia ha un'offerta tra le più elettrificate in assoluto: strano che non abbia previsto una versione hybrid della nuova citycar, tanto più che la piattaforma TNGA-B, in comune con Yaris e Yaris Cross (qui la prova), nasce apposta per ospitare l'ibrido Toyota. ''La risposta è semplice: il mille tre cilindri a benzina della Aygo, con i suoi consumi contenutissimi di 21 km/l, ha già emissioni in linea con i mild hybrid della concorrenza. Non c'è necessità di affrontare costi e ingombri maggiori: l'accessibilità è uno degli obiettivi che ha guidato lo sviluppo di Aygo X'', dice Autuori.

Toyota Aygo X Chili Red

Nel segmento, il modello da battere è la Fiat Panda, proposta anche in versione 4x4. Che possibilità ci sono di vedere prossimamente una Aygo X a trazione integrale? ''Nessuna'', dice Autuori. D'altra parte per realizzare la citycar, la piattaforma TNGA-B è stata accorciata davanti e ridotta in larghezza e lunghezza nella parte posteriore, quindi è difficile, se non impossibile, anche installare un piccolo motore elettrico posteriore per il 4x4 come accade sulla Yaris Cross.

VEDI ANCHE

Piattaforma TNGA-B: in bli le parti modificate per Toyota Aygo X

Con Aygo X dimostrate che una motorizzazione tradizionale è più che sufficiente per tener testa alle elettrificate della concorrenza: un segnale che l'endotermico ha ancora un futuro? ''Dipende dall'orizzonte temporale. Se parliamo di 5 o 6 anni potrebbe essere. Oltre si vedrà. Toyota comunque rimane aperta a ogni soluzione''.

Toyota Aygo X Chili Red, il motore

Quant'è importante Aygo per Toyota? ''Molto. L'Italia è per noi il primo mercato in Europa per le auto di questo segmento, un mercato da 260mila macchine l'anno (dati UNRAE 2021, n.d.r.). La generazione uscente di Aygo è stata il secondo modello più venduto del Marchio e le aspettative di vendita sono di 12mila auto nel 2022 e 17mila nel 2023. Le prevendite hanno già superato le aspettative del 50%'', dice Autuori.

Toyota Aygo X, previsioni di vendita

Chi è il cliente tipo? ''Tra aspettativa e realtà c'è sempre da verificare la corrispondenza, ma pensiamo che Aygo X ci permetterà di raggiungere un pubblico più giovane della precedente Aygo, indicativamente tra i 35 e i 55 anni di età. Speriamo di alzare la percentuale femminile, che già era al 50%''. In media chi punta su Aygo percorre tra i 10mila e i 12mila chilometri l'anno e circa il 30% preferisce puntare sul cambio automatico piuttosto che sul manuale. Per tutte le informazioni su versioni, allestimenti e prezzi, leggi la nostra guida all'acquisto di Toyota Aygo X.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/04/2022