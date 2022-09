Toyota Yaris Cross GR Sport: prezzo al top, ma pochi optional

Via agli ordini, con consegne a partire da novembre 2022, per la nuova Toyota Yaris Cross GR Sport: allestimento in salsa piccante del noto e apprezzato urban SUV hybrid (qui a confronto con le rivali di categoria). In listino occupa la posizione più elevata con un prezzo di 32.900 euro, confermandosi la più costosa della gamma. Dalla cifra indicata resta fuori solo la vernice perlata - un extra da 950 euro - mentre quella metallizzata e la finitura bicolore sono comprese. Ma attenzione, a fronte di una connotazione più sportiva (qui tutti i dettagli), Yaris Cross GR Sport costringe anche ad alcune rinunce di non poco conto...

Toyota Yaris Cross GR Sport, 3/4 anteriore sinistra

OPTIONAL PROIBITI Proposta come top di gamma, la versione GR Sport di Toyota Yaris Cross (qui la prova) manca però di alcune opzioni che sono invece disponibili per altri allestimenti. In particolare, sulla GR Sport non si possono avere i fari Led con tecnologia Matrix (ci sono solo i full Led) e il portellone posteriore elettrico. Vietata anche la trazione integrale elettrica, con tutte le modifiche e le dotazioni extra a essa correlate, come le sospensioni posteriori a doppio braccio, il selettore Terrain Management per ottimizzare la guida sui diversi fondi e il controllo della velocità di discesa Downhill Assist Control.

Toyota Yaris Cross GR Sport, la plancia

OFFERTA LANCIO E FINANZIAMENTO L'infotainment di serie è già quello più avanzato, con navigatore, display da 9 pollici e smartphone integration senza fili per Android Auto e Apple Carplay. Stona però l'impossibilità di installare a richiesta le dotazioni previste nei Pack Tech e Premiere. In pratica, nemmeno a pagamento si possono avere sulla GR Sport il Blind Spot Monitor per il controllo degli angoli ciechi e la frenata automatica posteriore; così come il sistema audio Premium JBL a 8 altoparlanti e lo Head-up display. C'è di buono che in questo modo si risparmiano parecchi chili sulla bilancia e la guida sportiva ringrazia. L'offerta di lancio prevede la Yaris Cross GR Sport a 28.400 euro, grazie agli Hybrid Bonus di 4.500 euro proposti al cliente in caso di finanziamento Toyota Easy e permuta o rottamazione. L’offerta finanziaria Toyota Easy prevede invece un anticipo di 6.070 euro e 48 rate da 239 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/09/2022