RAV4 "copia" Corolla Cross: display più grandi e più tecnologia

Digitale, che passione. Meglio ancora se in formato ''panoramico''. Toyota RAV4 segue così l'esempio di nuova Corolla Cross e si equipaggia di un pacchetto di accessori più gradevoli alla vista e ancor più pratici all'impiego: un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, un touchscreen di infotainment da 10,5 pollici. Più tecnologia a 360 gradi: anche la suite Toyota Safety Sense, su RAV4 ''Model Year 2023'', riceve lievi aggiornamenti.

UPGRADE Più grande del precedente (di soli 9 pollici di diagonale), il nuovo display centrale (di serie) include, come prima, la compatibilità Android Auto e Apple CarPlay e ottiene la navigazione basata su cloud con dati in tempo reale per il traffico e la disponibilità di parcheggi vicino alla destinazione, più un nuovo assistente vocale di bordo. In opzione, anche navigazione senza connessione dati, riconoscimento della segnaletica autostradale, avvisi meteo e segnalazione di eventuali zone a basse emissioni. Il nuovo pacchetto ''Smart Service'' aggiunge quattro anni di aggiornamenti over-the-air per funzioni di connettività extra e funzioni remote (blocco, sblocco, climatizzazione, finestrini, luci, ecc.) da utilizzarsi tramite l'applicazione MyT.

SUPER COCKPIT RAV4 torna al pari con la concorrenza anche grazie all'aggiunta di un nuovo cockpit digitale più grande e più configurabile. Il display frontale da 12,3 pollici è standard su tutti i gradi di allestimento, tranne la entry-level che conserva una versione più piccola da 7 pollici. Schermo modellabile in quattro modalità (Casual, Smart, Sport e Tough) e tre layout di personalizzazione dei quadranti.

IL SALVA INCROCI Digitalizzazione degli strumenti a parte, in favore di RAV4 ora Toyota mette mano anche al programma ADAS. Il sistema di pre-collisione ora supporta anche gli incroci, essendo in grado di rilevare i veicoli in arrivo dalla corsia opposta, mentre debutta l'assistenza alla sterzata di emergenza per evitare pedoni e biciclette.

COLORIAMOLA Quanto al design, il popolare SUV giapponese non riceve alcun importante aggiornamento. L'unica modifica per il MY23 - in produzione dal terzo trimestre 2022 - consiste nell'aggiunta della tonalità esterna Platinum White Pearl - per l'intera gamma, tranne l'allestimento Adventure -, insieme all'opzione bicolore con tetto Midnight Black Metallic.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/06/2022