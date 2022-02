Toyota Rav4 Adventure: il SUV ibrido fa il filo all'outdoor e la famiglia di allarga

IL BEST SELLER TOYOTA AMA L’AVVENTURA La gamma Rav4 di Toyota si aggiorna e accoglie una inedita variante, che strizza l’occhio all’outdoor e all’avventura. Non a caso il SUV ibrido della casa giapponese si chiama Adventure e sottolinea questa vocazione con un look ispirato a un altro mostro sacro della produzione, l’inarrestabile Land Cruiser FJ40. Lo fa grazie all’esclusiva verniciatura opzionale bi-colore, che abbina il verde della carrozzeria al grigio per tetto, montanti anteriori e spoiler posteriore. Lo stile del frontale è reso ancora più aggressivo della Rav4 normale grazie alla griglia in total black con il logo al centro della calandra che sembra sorretto dalle due barre orizzontali. Completa l’immagine gagliarda della nuova versione Rav4 Adventure, l’adozione dei faretti fendinebbia anteriori, di una piastra di protezione, replicata sotto il paraurti posteriore, di passaruota allargati e nuovi cerchi in lega leggera da 19” in grigio opaco. Se fuori la Rav4 Adventure mostra i muscoli, dentro non è da meno. Per esempio, ci sono rivestimenti dei sedili specifici con morbida similpelle e cuciture arancioni, e non manca un segno esclusivo come i battitacco griffati Rav4 Adventure.

Nuova Toyota Rav4 Adventure: allestimento outdoor per il SUV ibrido best sellerSI AGGIORNA TUTTA LA GAMMA Sotto al cofano trova posto il generoso propulsore ibrido, che combina due motori elettrici (per la trazione integrale intelligente AWD-i) e un motore a benzina quattro cilindri da 2,5 litri. La potenza è di 222 CV per una coppia di 221 Nm. Ma la versione Adventure porta anche un bell’aggiornamento per tutta la gamma Rav4, che rinnova lo stile con nuovi fari e fendinebbia a LED, cerchi in lega leggera da 18” a 10 razze con finitura nera per la versione Style e argento per la Dynamic. Anche l’abitacolo aggiunge una nuova illuminazione a LED, comandi dei finestrini illuminati e le nuove prese USB di tipo C. La versione Lounge è equipaggiata in più con la regolazione elettrica per il sedile del passeggero anteriore. L’arrivo della nuova famiglia Rav4, che comprende la Adventure è previsto per la metà di febbraio. Il listino attacca a 32.100 euro, che salgono a 41.100 euro per la Adventure, prezzi proposti in caso di permuta o rottamazione grazie alla formula WeHybrid Bonus di 4.900 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/02/2022