Toyota Prius 2023: la pioniera delle ibride è tutta nuova, ecco a voi la quinta generazione

QUINTA GENERAZIONE IN RAMPA DI LANCIO La Toyota Prius è una pioniera della mobilità elettrificata se pensiamo che ha debuttato in Giappone nel 1997 e a livello globale nel 2000. Oggi, la Casa del Sol Levante ha svelato la quinta generazione della berlina e di cambiamenti, fuori e dentro, ce ne sono tanti rispetto al modello che sostituisce. Andiamo a vedere come è fatta la nuova ibrida asiatica.

Toyota Prius 2023: la quinta generazione della plug-in hybrid è pronta al debutto

Con questo modello, Toyota ha deciso di rinnovare del tutto l’auto rendendola significativamente più dinamica, più spaziosa e visivamente molto più attraente rispetto alle precedenti versioni. Sono stati inoltre apportati miglioramenti significativi al propulsore ibrido plug-in. Si parte dall’esterno dove la carrozzeria assume linee più slanciate, ma ci sono un passo più lungo, un baricentro più basso e ruote da 19 pollici più grandi di serie. Il design condivide somiglianze con la gamma dei modelli più recenti di Toyota, in particolare nella parte anteriore dove sono presenti fari a LED dal profilo tagliente. Ma anche la barra luminosa a LED a tutta larghezza nella parte posteriore è impossibile da ignorare.

Toyota Prius 2023: cambia tutta e c'è un design più sportivo

La nuova Prius è stata costruita sulla piattaforma GA-C di seconda generazione dei giapponesi. A livello tecnico questa architettura prevede sospensioni anteriori McPherson, una configurazione a doppio braccio oscillante nella parte posteriore ed è più rigida della piattaforma utilizzata per il modello uscente. Toyota afferma inoltre che il pianale GA-C di seconda generazione garantisce una migliore reattività in curva e una maggiore stabilità in rettilineo.

Toyota Prius 2023: lo stile sportivo e il design affilato dei fari a LEDANCHE CON TRAZIONE INTEGRALE, MA NON DA NOI Nel corso della presentazione in Giappone sono stati annunciati due varianti di propulsione disponibili in funzione del mercato di destinazione dell'auto. In Europa arriverà la variante che combina un motore a quattro cilindri 2,0 litri denominato Dynamic Force da 148 CV e un motore elettrico da 160 CV alimentato da batterie agli ioni di litio da 13,6 kWh per erogare una potenza complessiva di 223 CV, oltre 100 CV aggiuntivi rispetto al modello attuale.Toyota afferma che questa soluzione assicura il 50% di autonomia elettrica in più rispetto al modello precedente, ma non ha ancora dichiarato un valore effettivo di percorrenza, ma l'ipotesi è che sia vicina ai 100 km. La seconda soluzione sfrutta il sistema ibrido parallelo in serie di Toyota, disponibile nelle versioni da 1,8 litri e 2,0 litri e che si spinge fino a 196 CV di potenza. Questo modello è equipaggiato anche con il sistema di trazione integrale E-Four per assicurare maggiore flessibilità e sicurezza su strade sdrucciolevoli, oltre a una superiore stabilità in curva.

Toyota Prius 2023: lo schema tecnico del sistema ibrido plug-in

Ovviamente, a bordo della Prius 2023, fa parte del pacchetto di serie una lunga lista di accessori per la sicurezza, che include l'ultima versione del sistema Toyota Safety Sense, che include una telecamera monoculare nella parte anteriore, una telecamera posteriore per lo specchietto interno digitale e un registratore di guida all'interno del veicolo. Anche il sistema Toyota Teammate è incluso e comprende l’Advanced Park con funzione da remoto, per controllare l'auto a distanza quando si entra e si esce da un parcheggio. Toyota ha anche dotato la nuova Prius di due prese di corrente accessorie da 1.500 W. La potenza può essere prelevata in due modi differenti. La modalità di alimentazione esterna BEV, utilizza solo la riserva energetica della batteria, mentre la modalità di alimentazione esterna HEV ricarica la batteria dal motore endotermico se la carica residua diventa troppo bassa. Un’altra novità la troviamo sul tetto, poiché la nuova Prius è dotata di un sistema di ricarica a pannelli solari che genera energia sufficiente per un massimo di 1.250 km di guida all'anno. L’elettricità generata mentre il veicolo è parcheggiato viene utilizzata per caricare la batteria di trazione. Il sistema fornisce anche energia pulita per i servizi di bordo come l'aria condizionata e altri sistemi.

Toyota Prius 2023: abitacolo moderno, confortevole e super connesso

Anche gli interni sono, di fatto, un radicale allontanamento dai precedenti modelli Prius. Al di là di un arredamento più moderno, con rivestimenti solidi e di qualità e un maggiore spazio per i passeggeri, il posto d'onore sulla plancia di comando è occupato da un display per l’infotainment da 12,3 pollici e non può mancare un ampio quadro strumenti full digital con display da 7''. Anche la forma del cruscotto è tutta nuova e tra le caratteristiche compare un sistema di allarme che avvisa il guidatore degli oggetti scordati in abitacolo, facendo lampeggiare le luci ambientali. Il lancio commerciale della nuova Toyota Prius in Europa avverrà nella primavera del 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/11/2022