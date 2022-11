Toyota Prius, tra una settimana il debutto della 5a generazione

Verrà presentata in streaming tra una settimana la quinta generazione dell’auto che ha dato il via alla rivoluzione ibrida. Arriverà anche la versione full electric?

Toyota Prius è l’auto che ha dato il via alla rivoluzione ibrida, per anni identificata come l’unica auto davvero ibrida, e ancora oggi usata spesso come sinonimo di questo particolare tipo di motorizzazione. Oggi la situazione è un po’ diversa, il mondo dell’auto è radicalmente cambiato e il panorama delle full hybrid è sicuramente più ricco e variegato (e con modelli dallo stile, diciamo, meno divisivo). Per stare al passo con i tempi, e un passo avanti agli altri, occorre cambiare.

QUELLO CHE SAPPIAMO Il prossimo sedici novembre, annuncia Toyota con un laconico Tweet, verrà presentata la nuova generazione di Toyota Prius, la quinta. L’unica immagine divulgata dalla casa giapponese mostra una semplice silhouette, che non si discosta troppo da quella del modello attualmente in commercio, uscito nel 2016.

VEDI ANCHE

Nuova Toyota Prius: la quinta generazione verrà presentata il 16 novembre

IBRIDO RINATO L’immagine del tweet riporta, sotto quello che anticipa lo stile dei nuovi gruppi ottici a LED, la frase “Hybrid Reborn”, che potrebbe smentire l’ipotesi di una Prius completamente elettrica, ma non quella di una variante PHEV, ossia ibrida plug-in. Resta comunque sul piatto l’ipotesi di una gamma più ricca, composta da un full hybrid più efficiente dell’attuale, una PHEV e magari anche la fantomatica full electric. A meno di cambiamenti dell’ultima ora, invece, il pianale dovrebbe rimanere l’attuale TNGA-C, adeguatamente rinnovato.

QUANDO VERRÀ PRESENTATA Appuntamento per il prossimo 16 novembre, dunque. Toyota dovrebbe comunicare nei prossimi giorni l’indirizzo da cui seguire la diretta streaming per la presentazione della quinta generazione di Prius, lo condivideremo con voi appena disponibile. Stay tuned!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/11/2022