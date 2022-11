Toyota GR Corolla Rally Concept: invidiosa di GR Yaris WRC

Tutto parte da quando Toyota, nel 2017, torna nel Mondiale Rally dopo quasi due decenni di intervallo. Da allora, la ritrovata passione per gli sport motoristici contagia anche i modelli per il pubblico. Per prima arriva GR Yaris, la piccola peste con la quale abbiamo già ampiamente familiarizzato. A furor di popolo Toyota, nel 2022 ecco anche GR Corolla: una versione aggiornata del tre cilindri turbo di GR Yaris, un manuale a sei marce e la trazione integrale. In attesa che GR Corolla sbarchi nei negozi (ma solo in USA e in Giappone, sigh), al SEMA 2022 di Las Vegas la Casa mostra l'edizione rally replica. Che da GR Yaris pronto gara trae liberamente ispirazione. Solo un concept, almeno per ora.

CARBON STYLE GR Corolla Rally Concept si distingue grazie a un kit ''wide body'' con parafanghi più sporgenti di tre pollici e minigonne laterali integrate in composito di carbonio. Le estensioni squadrate dei passaruota stessi, al posteriore sono aperte per incanalare l'aria sporca dalle ruote, mentre ad incollare la super Corolla alla strada provvedono uno splitter anteriore in composito di carbonio e un maxi alettone posteriore in fibra di carbonio. Ai finestrini posteriori, infine, vengono incollate prese d'aria stampate in 3D che convogliano aria fresca all'olio e ai radiatori della trasmissione.

ASSETTO GARA Aerodinamica, ma anche dinamica telaio. In pieno rally look, la concept monta ruote OZ Racing da 17 pollici, avvolte da pneumatici Continental VikingContact 7 di misura 215/60 R17. La configurazione del freno di serie è stata completata da un set aggiuntivo di pinze posteriori, con freni di svolta Wilwood che aiutano a ruotare l'auto sui percorsi ghiaiosi. La sospensione include coilover Tein Gravel Rally completamente regolabili. Il motore turbo a tre cilindri da 300 cv? Invariato, tranne che per l'audace layout dello scarico quadruplo.

COCKPIT L'interno (vedi gallery) è stato ridotto all'osso, con sedili da corsa OMP con imbracature, un sistema antincendio e un roll-bar montato attorno ai (qui inutili) sedili posteriori. Non manca un sistema di interfono per consentire al pilota e al navigatore di comunicare in prova speciale, oltre a una ruota di scorta e a un martinetto. La leva del cambio è stata leggermente riposizionata per una migliore ergonomia. Per ora, come detto, la Corolla in condimento Gazoo Racing è puro esercizio tecnico-stilistico. Più avanti, chi lo sa: una GR Corolla Rally iscritta al WRC?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/11/2022