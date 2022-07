Toyota GR86 10th Anniversary: non è bello fare differenze, vero BRZ?

Anche la gemella della coupé Subaru riceve il regalino per il decennale di GT86. Ma in Italia non vedremo nessuna delle due

Già la si poteva udire protestare, mentre la sorella le scippava tutti i riflettori. Eccola accontentata: dopo Subaru BRZ 10th Anniversary, subito anche Toyota GR86 riceve da parte del reparto Gazoo Racing la sua brava edizione speciale per i 10 anni dall'introduzione della genitrice GT86. In comune a entrambe (sigh) il perimetro del mercato giapponese. A differenziarle, invece, il colorito esterno: mentre la Subaru indossa un bell'abito blu, GR86 10th Anniversary Limited pesca l'arancione.

AMARCORD La GR86 del decennale (ahimé, in Italia è sold out anche la versione standard) si basa sull'allestimento RZ e nella sua tonalità arancione fiamma ricorda proprio l'originale GT86. I cerchi in lega da 18 pollici a più razze sono rifiniti in nero, in tinta con le calotte degli specchietti e gli accenti sui paraurti. Non manca l'adesivo ''10° Anniversary since 2012'' sul parabrezza posteriore, più il badge celebrativo sull'interno porta.

ARANCIA MECCANICA Sotto il cofano abita il familiare 4 cilindri boxer aspirato da 2,4 litri con 235 CV e 250 Nm di coppia, indirizzati all'asse posteriore tramite un cambio manuale a sei marce o un automatico a sei marce.

SGOLOSIAMO Toyota accetterà ordini per la GR86 RZ 10th Anniversary Limited dal 24 luglio al 30 settembre: a differenza di Subaru, che per BRZ 10th ha calcolato una produzione di 200 unità, non è specificato di quanti esemplari consiste la tiratura. Noto è invece il prezzo, leggermente superiore alla gemella delle Pleiadi: da 3.469.000 Yen (equivalenti a circa 24.880 euro) per il manuale e da 3.632.000 Yen (circa 26.000 euro ) l'automatica. Pochi, vero?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/07/2022