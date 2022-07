Subaru BRZ 10th Anniversary, la festa di compleanno è sobria

Per la BRZ del decennale, solo 200 unità, solo per il Giappone, solo piccole modifiche estetiche

Ha debuttato, Subaru BRZ, nel 2012. A occhio e croce, sono passati 10 anni: per celebrare il prestigioso traguardo, ecco la special edition di rito. Effetti speciali? Pochi (e superficiali), ma buoni.

DOMESTICA Subaru spiega che ne verranno prodotte solo 200 unità e che potrai acquistarne una solo dal 28 luglio al 30 settembre, ma - a quanto sembra - solo se vivi in Giappone: non dovrebbe essere prevista l'esportazione all'estero, Europa inclusa, mercato che dopotutto ha abbandonato già lo scorso anno. Pazienza. BRZ 10th Anniversary si basata sull'allestimento domestisco S, dal quale quale si differenzia essenzialmente per badge neri, ruote nere, calotte specchietti retrovisori - idem - nere.

CACCIA AL TESORO Circoscritte pure le modifiche all'interno. Subaru ha aggiunto cuciture blu, da abbinarsi alla vernice esterna World Rally Blue, inoltre la scritta ''10th Anniversary'' sul pannello porta (un posto un po' strano).

SOTTO IL VESTITO, BOXER Non si hanno notizie di modifiche meccaniche: anche la BRZ del decennale - che è gemella di Toyota GR86, ma con le dovute differenze - sviluppa 228 CV dal quattro cilindri boxer da 2,3 litri, associato - a seconda delle preferenze - a cambio manuale o automatico.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/07/2022