35 PEZZI Un’epoca che si chiude, il segno dei tempi che cambiano, che lasciano sempre meno spazio alle vetture sportive, aggressive, sporche e rumorose, soppiantate dai silenziosi motori elettrici e i SUV con sedici catalizzatori. Subaru BRZ è “vittima” di un mondo che cambia, nel bene e nel male, e che si muove verso altre direzioni. Giusto quindi celebrarla con un modello speciale, un’edizione a tiratura limitata, disponibile per l’Italia in soli 35 esemplari numerati.

ACCESSORI ESCLUSIVI Subaru BRZ Ultimate Edition rimarrà come baluardo di chi cerca il puro piacere di guida nella trazione posteriore, complice un peso piuma e una maneggevolezza da kart dovuta anche alle sue dimensioni compatte. Caratteristiche che vengono ulteriormente esaltate dall’allestimento esclusivo dell’ultima serie speciale. I cerchi in lega sono OZ Racing Alleggerita da 18” in color oro, abbinati alla carrozzeria Blue Pearl: un palese richiamo alle imprese sportive della casa delle Pleiadi.

DOPPIO TRENO DI RUOTE Le gomme sono Pirelli PZERO Nero GT XL 225/40 R 18 92Y, studiate per le auto sportive, con una mescola che ne esalta il carattere sportivo, sia in condizioni di asciutto che di bagnato. Si tratta di gomme estive, però. Per permettere ai clienti di godere subito delle gioie di una BRZ Ultimate Edition, Subaru Italia include nell’offerta anche un treno di ruote composte da pneumatici invernali e cerchi da 17” Dark Metallic. Le pinze freno sono rosse, ovviamente Brembo. Le sospensioni sono le Sachs già montate sulla precedente versione speciale Gunma, mentre il terminale di scarico Remus ha i terminali con diametro maggiorato e un sound ancora più aggressivo.

ESCLUSIVA ANCHE DENTRO L’abitacolo riprende la tonalità della carrozzeria con i sedili sportivi in pelle e alcantara blu e nera, finiture che si ritrovano anche nel volante e nelle cuciture del cambio, del freno a mano e dei pannelli porta. La numerazione progressiva è riportata sul battitacco, insieme al nome della versione limitata.

PREZZO Già disponibile per l’acquisto, la Subaru BRZ Ultimate Edition è in vendita a 39.900 euro. Che ne dite? Vale la pena farci un pensierino?