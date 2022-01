Subaru, sui nuovi modelli garanzia illimitata di 8 anni

Abbiamo appena provato la nuova Subaru Forester con motorizzazione ibrida, e la casa giapponese ci fa sapere di aver ampliato la garanzia per tutti i suoi nuovi clienti.

8 ANNI DI GARANZIA Da oggi è infatti disponibile SubaruSafe8, garanzia illimitata per ben otto anni per tutti i nuovi clienti della Casa delle Pleiadi. Ecco i punti salienti della garanzia:

VEDI ANCHE

Otto anni di garanzia estesa

di garanzia estesa Nessun limite di chilometraggio

Copertura “ bumper to bumper ”, che coinvolge tutta l’auto

”, che coinvolge tutta l’auto Copertura legata al numero di telaio, valida anche in caso di passaggio di proprietà

Subaru lancia la garanzia di 8 anni per tutti i suoi modelli: la nuova Forester

LE DICHIARAZIONI “Subaru si posiziona come brand precursore in termini di customer care, introducendo per primo sul mercato automotive l’estensione di garanzia a 8 anni ‘bumper to bumper’ a chilometraggio illimitato”, ha dichiarato Nicola Torregiani, General Manager Sales and After Sales. “Con SubaruSafe8 offriamo ai nostri clienti un servizio davvero unico nel panorama automobilistico, che nasce dall’affidabilità delle nostre auto e che ne esalta la durata e il valore residuo nel tempo, caratteristiche queste che ci contraddistinguono e sono spesso determinanti per la scelta in fase di acquisto”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/01/2022