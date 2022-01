Subaru Solterra STI: tutto fumo e niente arrosto. Per ora

Se i fan Subaru, curiosando virtualmente tra gli stand del Tokyo Auto Salon 2022, chiedevano qualcosa di piccante e in linea coi valori delle Plediadi, lo hanno trovato, benché con un forte accento elettrico. Dalla concept STI E-RA a WRX STI S4, passando per Levorg STI. E a proposito del sottobrand ad alte prestazioni STI: come da intuito, Subaru Solterra STI anticipa con ogni probabilità una variante high performance del pimo e-SUV del marchio, tuttavia non faremo nulla per alimentare le speranze di una commercializzazioni precoce. Per il momento, Solterra STI è puro spettacolo in forma di concept, nulla più.

Subaru Solterra STI concept: quali prestazioni?

DIETRO LE APPARENZE Subaru ha taciuto su qualsiasi cifra relativa alle sue presunte proprietà sportive, limitandosi a pronunciare uno slogan generico: ''Il modello ispira la dinamica di guida superiore di Subaru''. Esteticamente, Solterra STI si riconosce per la tinta esterna di colore blu pervinca e per l'effetto rosso ciliegia di spoiler anteriore e posteriore, oltre che delle minigonne laterali e delle razze delle ruote. Non manca l'alettone posteriore a firma STI, un badge evocativo al quale Subaru, qualora al design non abbinasse anche un powertrain - per quanto elettrico - sopra le righe (più in alto, almeno, rispetto al bimotore da 218 cv dell'edizione standard), renderebbe tuttavia un disservizio. Nulla di ufficiale su specifiche e tempi di produzione, ma un indizio lascia ben sperare: l'indizio è Toyota GR bZ4X, altro prototipo mostrato a Tokyo, altro prodotto di cui sono ignote le specifiche. Ma dal quale è lecito aspettarsi un'iniezione di testosterone. Solterra e bZ4X sono gemelle, e se due più due fa quattro...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/01/2022