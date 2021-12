STI E-RA Concept: eh sì, anche Subaru avrà un'elettrica da corsa

Di che stupirsi, dopotutto. L'era dei tabù è finita, siamo in piena era post-tabù, e se da infrangerne ne rimaneva ancora uno, ecco servita la notizia inevitabile. (Pure) Subaru STI farà (pure) auto elettriche: al Tokyo Auto Salon 2022, in programma dal 14 al 16 gennaio prossimi, ecco la concept di sportiva ad emissioni zero - nome in codice STI E-RA - che esprime l'interpretazione che le Pleiadi hanno maturato in merito alle corse del futuro. Calmi, a Tokyo Subaru si gioca anche altre carte: vedi WRX S4, Levorg e BRZ in salsa ''STI Performance''.

Subaru al Tokyo Auto Salon con la propria nuova gamma sportiva

VEDI ANCHE

STI E-RA CONCEPT Progettata dalla celebre divisione Subaru Tecnica International, STI E-RA Concept viene descritta come un ''modello di studio di veicoli per sport motoristici per l'era a emissioni zero'', quindi non aspettiamoci un veicolo di produzione entro tempi brevi. Come suggerito dal teaser, la concept introdurrà semmai nuovi elementi di design che potrebbero essere utilizzati sulle prossime Subaru di serie: come i fari a LED a forma di C montati sui parafanghi, il cofano motore a doppia ventilazione, il badge STI illuminato in rosso in basso sul musetto, il prominente splitter sul paraurti anteriore. Subaru non fornisce dettagli sul propulsore: a parte il fatto che sarà completamente elettrico.

WRX S4 STI PERFORMANCE Rispetto a WRX S4 STI Sport R, già in vendita in Giappone, come si evince dall'immagine di anteprima WRX S4 STI Performance include splitter, minigonne laterali ed estensioni del paraurti posteriore verniciati in rosa, oltre a calotte degli specchietti abbinate e stemma STI e grande spoiler posteriore in fibra di carbonio. I paraurti sembrano essere leggermente ridisegnati in chiave più sportiva, mentre spunta un nuovo set di cerchi neri calzati da pneumatici ad alte prestazioni.

Nuova Subaru WRX STI Performance

A CONTORNO Allo stesso modo, la concept di Levorg STI Performance si baserà su Levorg STI Sport R e presenterà accenti rosso ciliegia sui componenti aerodinamici aggiuntivi e un silenziatore ad alte prestazioni. Idem BRZ STI Performance. Appuntamento a metà gennaio per un dossier più completo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/12/2021