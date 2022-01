Nuova Forester 2022: si rifà il trucco la best seller Subaru

LA BEST SELLER SI RINNOVA Fin dal suo debutto nel 1997, la Subaru Forester è stata subito accolta con i favori del pubblico e negli ultimi 25 anni ha venduto oltre 357.000 unità in Europa, affermandosi come uno dei best seller della Casa delle Pleiadi. Oggi è venuto il momento di dare una bella rinfrescata alla giapponese, che adesso offre nuove funzioni di sicurezza, uno look più attuale, nuove caratteristiche di comfort e una dinamica di guida migliorata. Dopo averla vista qualche mese fa, è ora di approfondire la conoscenza con la versione 2022, che prende il posto del modello arrivato nel 2019.

Nuova Subaru Forester 2022: cambia la best seller in vendita dal 1997

La Forester 2022 è dotata di nuove tecnologie di assistenza disponibili come standard e raccolte nel sistema EyeSight di quarta generazione. Il dispositivo prevede un campo visivo più ampio, quasi raddoppiato, disponibile con 11 funzioni di sicurezza, e tra le quali sono state aggiunte 3 nuove funzioni, come la sterzata di emergenza automatica, il cruise control adattivo con centratura della corsia, la prevenzione dell'abbandono della corsia che riconosce anche le linee di demarcazione come erba o bordo della strada. Il sistema di frenata pre-collisione offre ora un supporto ampliato per evitare le collisioni agli incroci. In più, il sistema è stato aggiornato con il nuovo Driver Monitoring System, la tecnologia di riconoscimento facciale che individua i segnali di affaticamento o distrazione, regola automaticamente la posizione del sedile, gli angoli degli specchietti esterni e le preferenze dell'aria condizionata, ma adesso c’è anche il riconoscimento dei gesti che consente al guidatore di alzare e abbassare la temperatura impostata al semplice cenno di una mano.

Nuova Subaru Forester 2022: fedele alla trazione integrale e al motore boxer

VEDI ANCHE

La nuova Forester è costruita sulla piattaforma Subaru Global Platform (SGP) e oggi sfrutta ammortizzatori con taratura differente, che offrono un comfort di marcia e una manovrabilità più efficaci. La trazione integrale (S-AWD), marchio di fabbrica della Casa giapponese, offre sicurezza e motricità sui fondi più viscidi e in qualsiasi condizione atmosferica. L’architettura del motore e-BOXER è composta da un quattro cilindri contrapposti da 2,0 litri a iniezione diretta abbinato a un motore elettrico posizionato all'interno della trasmissione automatica. Il sistema Subaru e-BOXER regola la ripartizione della potenza tra il motore convenzionale e il motore elettrico in base alle condizioni di guida, combinando l’azione di 3 profili: Engine Driving (motore convenzionale), EV Driving (guida elettrica) e Motor Assist Driving (assistenza del motore convenzionale con ricarica della batteria). A basso carico il solo motore elettrico fa viaggiare l’auto in modalità completamente elettrica fino a circa 1,6 km e raggiungere velocità fino a 40 km/h. Alle medie velocità, la potenza combinata dei due motori fornisce una guida efficiente nei consumi, mentre alle alte velocità il motore boxer diesel alimenta il veicolo ricaricando la batteria.

Nuova Subaru Forester 2022: assistenti di guida evoluti per la massima sicurezzaADATTA LA RISPOSTA AL GUIDATORE Inoltre, grazie al sistema SI-Drive il conducente può personalizzare la risposta dell'acceleratore tra le modalità “Intelligent” (I) e “Sport” (S). Una novità della Forester MY2022 è l'e-Active Shift Control che si attiva automaticamente per una guida più agile, soprattutto su strade tortuose. Mentre la funzione X-Mode (modalità “Neve/Viscido” e “Neve profonda/Fango”) offre funzioni migliorate, con la possibilità di reinserimento automatico quando la velocità del veicolo scende a 35 km/h o meno. Infine, la Forester 2022 offre una capacità di traino di 1870 kg.

Il nuovo modello di Subaru presenta interni di rielaborati, con una percezione di maggiore qualità, con un abitacolo spazioso e un vano di carico ampliato in cui la batteria del sistema ibrido riduce al minimo l'impatto con un volume di carico che va da 509 a 1.779 litri, portando a un'area di carico lunga fino a 1,98 metri. Lato infotelematico, il nuovo modello è disponibile con display centrale da 8” dotato del più recente sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Nuova Subaru Forester 2022: l'abitacolo spazioso e confortevoleUNA FACCIA NUOVA La Forester 2022 debutta con uno stile più robusto basato sulla filosofia di design “Dynamic X Solid”, come viene definita al quartier generale giapponese, con un frontale più muscoloso, una nuova griglia, fari e fendinebbia ridisegnati. Le inedite scelte di colore includono due sfumature in verde e una in bronzo che si adattano perfettamente alla carrozzeria della Forester. Il debutto è previsto nelle prossime settimane ma il listino prezzi non è ancora stato comunicato.

Nuova Subaru Forester 2022: una delle nuove colorazioni in sfumatura verde

Motore 4 cil. boxer, 1.995 cc, benzina, HEV Potenza (motore elettrico) 150 CV/5.600-6.000 giri (12,3 kW) Coppia (motore elettrico) 194 Nm/4.000 giri (66 Nm) Batteria ioni di litio 13,5 kW-118,4V-4,8 Ah Velocità max 188 km/h Cambio a variazione continua Lineartronic Trazione integrale Dimensioni 4,64 x 1,82 x 1,73 m Bagagliaio Da 509 a 1.779 litri Peso 1.685 kg Prezzo da definire

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/01/2022