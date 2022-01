Subaru Forester e-Boxer 4dventure: quando hai l'avventura nel DNA (Video)

IL FACELIFT L’HA RINGIOVANITA Il recente facelift le ha tolto qualche ruga, oggi la Subaru Forester e-Boxer ha uno stile più moderno e piacevole, si vede a occhio, ma non le bastava. La new generation del SUV giapponese esalta la sua ispirazione avventurosa con l’allestimento 4dventure (si legge For Adventure). Ci sono, quindi, finiture speciali per regalarle un volto più vivace, ma soprattutto rivestimenti a prova di sporco. Lato tecnico, la conosciamo già, ma vale la pena fare un piccolo ripasso.

Nuova Subaru Forester 4dventure: stile aggiornato e solita vocazione al fuoristrada

Al look audace della nuova Forester mi piace siano aggiunte le finiture arancioni e il nero di mascherina, specchi esterni e cerchi da 18 pollici per un pizzico di sana sportività, che non guasta mai. Il nuovo stile pone l’accento sul frontale dove ci sono fari a LED, paraurti e fendinebbia differenti rispetto al modello precedente. Fiancata e coda sostanzialmente uguali definiscono le forme spigolose e ben riuscite.

L’arancione è replicato in abitacolo: su volante, leva del cambio e per le cuciture dei rivestimenti. E che dire dei sedili, dei tappetini e della vasca portabagagli in materiale idrorepellente? Sono una furbata da dieci e lode visto il genere di macchina. Basta uno straccio umido per pulirli da liquidi e sporcizia. Niente di meglio per togliersi di mezzo i pensieri di una gita all’aria aperta in campagna, magari con bambini o amici a quattro zampe. Dentro, poi, lo spazio è ampio i sedili sono comodi (regolabili e riscaldabili elettricamente) e la visuale è buona grazie alla moderata altezza da terra.

Nuova Subaru Forester 4dventure: spazio e praticità con i sedili waterproofABITACOLO SPAZIOSO E LUMINOSO Dietro si sta bene in tre; i 4,64 metri dell’auto regalano centimetri in lunghezza per tutti e trovo pratiche le 2 prese USB per caricare gli smartphone e le bocchette del climatizzatore per la zona posteriore. In larghezza la Forester arriva a 1,82 metri. Una rivale come la Land Rover Discovery Sport si spinge fino a 1,9 metri, ma sulla giapponese lo spazio sembra lo stesso, anzi anche meglio distribuito. Il bagagliaio ha un volume variabile da 509 a 1.779 litri, nonostante la batteria del sistema mild-hybrid messa sotto il piano di carico.

Sulla Forester, c’è una plancia piuttosto razionale, senza i fuochi d’artificio tecnologici di altri SUV dello stesso segmento. La strumentazione è divisa fra il cruscotto analogico/digitale e due display: uno in alto, più piccolo, per le informazioni di marcia e i flussi energetici, l’altro più grande nella consolle per l’infotainment. Soluzione originale, ma bisogna abituarsi allo sdoppiamento dei display poiché durante la guida l’occhio deve assuefarsi al cambio di focale quando si leggono le informazioni. Inoltre, ci sono tanti pulsanti sparsi sul volante e in basso sulla plancia, non sempre si trova tutto al primo colpo. Tuttavia, con il touchscreen da 8” si può interagire facilmente con il sistema multimediale, che è intuitivo da usare e supportato da Apple CarPlay e Android Auto.

Nuova Subaru Forester 4dventure: tre display in plancia per cruscotto e infotainmentRICONOSCE COSA COMUNICA IL VISO C’è anche il riconoscimento facciale del sistema chiamato DMS per regolare le impostazioni di bordo come la posizione dei sedili e degli specchietti oppure la temperatura preferita. SI possono impostare fino a cinque profili, ma il DMS può anche rilevare i segni di affaticamento e distrazione del guidatore.

La Forester è equipaggiata con il motore e-Boxer di ultima generazione. Il nome deriva dall’abbinata fra un motore elettrico e uno a benzina. Il primo ha 12,3 kW (16,7 CV) e 66 Nm di coppia, il secondo è un 4 cilindri contrapposti con 150 CV e 194 Nm. Lo schema tecnico si completa con cambio a variazione continua e la trazione integrale permanente. Il sistema mild-hybrid include una batteria agli ioni di litio da 118V per un’autonomia di un paio di km a zero emissioni. Insomma, il motore elettrico la renderebbe una full hybrid ma, di fatto, è un ibrido leggero. Insomma, potete permettervi il passaggio da un semaforo all'altro in città oppure fare piccoli tratti in fuoristrada in modalità elettrica, un'opzione aggiuntiva da non sottovalutare.

Nuova Subaru Forester 4dventure: il motore 4 cilindri boxer da 150 CV

Sicura sull’asfalto, con reazioni ben gestibili, la Forester preferisce una guida rilassata piuttosto che sportiva, ma resta il fatto che è sempre piacevole percorrere un po’ di strada con lei. Tuttavia, il cambio a variatore non è dei più reattivi ai comandi dell’acceleratore per il suo effetto ''elastico'' quando si richiede tutta la potenza: il motore sale di giri, lo spunto arriva sempre un po’ in ritardo. Diciamo che è una situazione alla quale bisogna abituarsi per fare amicizia con questo tipo di cambio automatico. Però, si sposa bene con l’indole dell’auto e in questo test drive si è fatto apprezzare per l’equilibrio con l’erogazione fluida del motore. Insomma, il SUV non è un missile, la punta massima è di 188 km/h per 11,8 secondi nello scatto da 0 a 100 orari, ma è abbastanza agile nonostante i 1.683 kg di peso. Lo sterzo è leggero in manovra, ma l’avrei preferito più reattivo. Bene, invece, sospensioni e freni: comfort e sicurezza meritano un bel voto!

Nuova Subaru Forester 4dventure: in fuoristrada divertimento assicurato

AUTO ECLETTICA, MA CONSUMA UN PO'... E grazie al sistema X-Mode, che ottimizza la trazione, e alla distanza di ben 22 cm da terra, ci si muove senza difficoltà anche sui terreni più insidiosi. I consumi, però, non sono bassi, l’elettricità del sistema ibrido aiuta poco in questo caso. Lungo il percorso della prova su strada, in media, il computer di bordo ha segnato circa 10 km/litro pur senza indugiare sul gas. Subaru dichiara 8,1 litri/100 km (12,3 km/litri) nel ciclo combinato.

La lista accessori della Forester Adventure e-boxer è molto ricca per comfort e sicurezza. I sedili regolabili elettricamente e riscaldabili, il tetto apribile, il navigatore e il portellone posteriore automatico fanno parte della dotazione. Ma di serie ci sono anche tutti gli ADAS della guida assistita di livello 2. Tra gli altri: il cruise control adattivo, il mantenimento della carreggiata, la sterzata di emergenza e il monitoraggio dell’angolo cieco. Anche l'esclusivo sistema Eye Sight con la doppia telecamera stereoscopica è di serie, per un monitoraggio completo dell'area circostante, pronto a far intervenire gli assistenti alla guida in caso di emergenza. Il listino attacca a 44.750 euro con la garanzia di 8 anni e km illimitati su tutta l'auto (grande novità della Casa giapponese per il 2022) e dovrete aggiungere solo il colore preferito della verniciatura (bianco o grigio scuro) a 800 euro.

Nuova Subaru Forester 4dventure: la versione in abito scuro

Ma dopo averla conosciuta nei dettagli, vi suggerisco di guardare la prova anche in video per conoscere meglio ogni sfaccettatura del SUV di Casa Subaru. Allora, fate click e mettetevi comodi.

Motore 4 cilindri, 1.995 cc, benzina, MHEV Potenza (motore elettrico) 150 CV 5.600/6.000 giri (12,3 kW) Coppia (motore elettrico) 194 Nm a 4.000 giri (66 Nm) Velocità 188 km/h 0-100 km/h 11,8 secondi Cambio a variazione continua e 7 rapporti simulati Trazione integrale permanente Dimensioni 4,64 x 1,82 x 1,73 m Bagagliaio 509/1.779 litri Peso 1.683 kg Prezzo da 44.750 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/01/2022